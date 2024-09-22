Дніпрі запрацював простір підтримки евакуйованих із Мирнограду та Мирноградської громади, що на Донеччині. Розповідаємо про це детальніше.

Як відомо, у Мирнограді оголошено обов’язкову евакуацію для родин з дітьми. Евакуюватися закликають усіх мешканців. Ворог наступає на цьому напрямку і нищить місто. Росіяни вже підійшли до Мирнограду впритул.

У Дніпрі запрацював простір підтримки евакуйованих із Мирнограду

Про відкриття простору повідомили у Мирноградській міській військовій адміністрації.

Новостворений простір призначений для налагодження комунікації між молоддю, бізнесом, владою і громадським сектором.

Там планується організація заходів для підтримки молоді та сімей, в тому числі багатодітних. А також проведення культурно-масових подій і творчих зустрічей.

Відвідати простір можна за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 41.

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