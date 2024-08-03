Рецепт на «Доступні ліки»: яку інформацію він містить і чи може бути паперовим

Яку інформацію містить рецепт на «Доступні ліки» та чи завжди він має бути електронним. Роз’яснення надали у Національній службі здоров’я України.
Щоб отримувати препарати за програмою «Доступні ліки», необхідно мати електронний рецепт від лікаря.
Яку інформацію містить електронний рецепт на «Доступні ліки»?
Електронний рецепт – це медичний документ в електронній формі, сформований лікарем в електронній системі охорони здоров’я.
Після створення е-рецепта на номер телефону пацієнта приходить СМС з інформацією про номер виписаного е-рецепта та код підтвердження для відпуску з аптечного закладу.
За номером е-рецепта працівник аптеки зможе знайти в електронній системі охорони здоров’я рецепт, який містить інформацію про:
- прізвище, ініціали та вік пацієнта;
- дата виписування рецепта;
- тривалість курсу/строку лікування;
- найменування закладу охорони здоров’я;
- прізвище та ініціали медичного працівника, який виписує рецепт;
- джерело фінансування із зазначенням бюджетної програми, за рахунок фінансування якої лікарський засіб відпускається пацієнту;
- одне найменування міжнародної непатентованої назви лікарського засобу із зазначенням кількості, а також форми випуску та дози;
- спосіб застосування лікарського засобу із зазначенням дози, частоти, часу, умов прийому.
Код підтвердження для відпуску з аптечного закладу слід повідомити фармацевту після того, як пацієнт проінформований про наявність обраної торговельної назви лікарського засобу, потрібної кількості обраного препарату та розміру доплати (якщо це передбачено).
Якщо у пацієнта немає телефону
При реєстрації в електронній системі охорони здоров’я пацієнтів, які не мають телефону, з типом методу автентифікації пацієнта “за документами”, лікар виписує е-рецепт на “Доступні ліки” і роздруковує інформаційну довідку, яка дублює ту ж інформацію, що у е-рецепті, а також додатково код підтвердження для відпуску з аптечного закладу.
Як виглядає паперовий рецепт
У період воєнного стану на територіях активних бойових дій або тимчасово окупованих Російською Федерацією дійсні рецепти у паперовій формі, за якими можна отримати виписані лікарські засоби в аптеці, що розташована на території, на якій ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованій російською федерацією.
Паперовий рецепт – це медичний документ у паперовій формі, виписаний медичним працівником на спеціальному рецептурному бланку, виготовленому друкарським способом. Він містить таку ж базову інформацію, як і електронний, а також деяку додаткову інформацію у частині бланка нижче лінії відрізу та обов’язково засвідчується підписом та особистою печаткою лікаря, який виписав рецепт.
Детальніше про препарати, які включені в програму реімбурсації «Доступні ліки» та про те, як їх отримати, за посиланням: https://cutt.ly/TegKXqSc.
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