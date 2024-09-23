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Сьогодні відкривається реєстрація на екстрену допомогу для мешканців Запоріжжя і області

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Журналіст
Сьогодні відкривається реєстрація на екстрену допомогу для мешканців Запоріжжя і області

Сьогодні відкривається реєстрація на екстрену допомогу для мешканців Запоріжжя і області, які постраждали внаслідок російських атак. Розповідаємо про це детальніше.

Хто надає допомогу для мешканців Запоріжжя і області

Допомогу надаватиме Карітас Запоріжжя в рамках проєкту Emergency Appeal

На жаль, сьогодні вночі, ворог неодноразово поцілив як в наше місто, так і область. Є постраждалі. Багато об’єктів цивільної інфраструктури та житлових будинків були пошкоджені. З метою допомоги постраждалому населенню проєкт Emergency Appeal 2024, сьогодні 23.09.24 р., о 12:00, відкриває реєстрацію на набори екстреного ремонту житлових приміщень, – йдеться у повідомленні Карітас Запоріжжя

Хто може отримати допомогу

Ці набори можуть отримати домогосподарства що зазнали ушкоджень як в місті, так і в області.

Що саме можна отримати і де

Зверніть увагу що набір габаритний!

 

Допомогу ви можете отримати за адресою ФІНАЛЬНА 1-Б.

СКЛАД НАБОРУ:

  • Тент високої міцності 4*6 м – 2 шт
  • Плівка поліетиленова 1,5*100 м – 30 м2
  • Дошка соснова 25*100*2250 мм – 20 шт
  • Рейка соснова 20*25*2000 мм – 20 шт
  • Плита OSB-3 10*1250*2500 мм – 1 шт
  • Цвях будівельний 2,5*60 мм – 0,3 кг
  • Цвях будівельний 1,8*32 мм – 0,2 кг
  • Піна монтажна – 750 мл
  • Шпагат поліпропіленовий діаметром 5 мм – 30 м
  • Молоток слюсарний – 1 шт
  • Ножівка по дереву – 1 шт
  • Лом-обценьки – 1 шт
  • Пістолет скобозабивний – 1 шт
  • Скоба гартована 8 мм/1000 шт – 1 упак.

Як зареєструватися

Реєстрація задля вашої зручності буде відбуватись як за посиланням на гугл форму (яка буде відкрита о 12:00)  та за номером телефону – 050 459 83 63

Також в проєкті працює КРИЗОВИЙ ЦЕНТР – юридична, психологічна допомога та кризові консультації – 050 059 45 69.

Куди ще можна звернутися мешканцям Запоріжжя

Звернутися по допомогу постраждалі від обстрілу в Запоріжжі можуть:

  • муніципальний автобус;
  • територіально-інформаційні центри (вони діють в Пунктах незламності);
  • міський кол-центр: 15-80; (050) 414 15 80; (067) 656 15 80; (095) 220 41 11; (067) 220 41 12;
  • гаряча телефонна лінія Запорізької обласної державної адміністрації: +38 0800 503 508

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Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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