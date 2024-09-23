Сьогодні відкривається реєстрація на екстрену допомогу для мешканців Запоріжжя і області, які постраждали внаслідок російських атак. Розповідаємо про це детальніше.

Хто надає допомогу для мешканців Запоріжжя і області

Допомогу надаватиме Карітас Запоріжжя в рамках проєкту Emergency Appeal

На жаль, сьогодні вночі, ворог неодноразово поцілив як в наше місто, так і область. Є постраждалі. Багато об’єктів цивільної інфраструктури та житлових будинків були пошкоджені. З метою допомоги постраждалому населенню проєкт Emergency Appeal 2024, сьогодні 23.09.24 р., о 12:00, відкриває реєстрацію на набори екстреного ремонту житлових приміщень, – йдеться у повідомленні Карітас Запоріжжя

Хто може отримати допомогу

Ці набори можуть отримати домогосподарства що зазнали ушкоджень як в місті, так і в області.

Що саме можна отримати і де

Зверніть увагу що набір габаритний!

Допомогу ви можете отримати за адресою ФІНАЛЬНА 1-Б.

СКЛАД НАБОРУ:

Тент високої міцності 4*6 м – 2 шт

Плівка поліетиленова 1,5*100 м – 30 м2

Дошка соснова 25*100*2250 мм – 20 шт

Рейка соснова 20*25*2000 мм – 20 шт

Плита OSB-3 10*1250*2500 мм – 1 шт

Цвях будівельний 2,5*60 мм – 0,3 кг

Цвях будівельний 1,8*32 мм – 0,2 кг

Піна монтажна – 750 мл

Шпагат поліпропіленовий діаметром 5 мм – 30 м

Молоток слюсарний – 1 шт

Ножівка по дереву – 1 шт

Лом-обценьки – 1 шт

Пістолет скобозабивний – 1 шт

Скоба гартована 8 мм/1000 шт – 1 упак.

Як зареєструватися

Реєстрація задля вашої зручності буде відбуватись як за посиланням на гугл форму (яка буде відкрита о 12:00) та за номером телефону – 050 459 83 63

Також в проєкті працює КРИЗОВИЙ ЦЕНТР – юридична, психологічна допомога та кризові консультації – 050 059 45 69.

Куди ще можна звернутися мешканцям Запоріжжя

Звернутися по допомогу постраждалі від обстрілу в Запоріжжі можуть:

муніципальний автобус;

територіально-інформаційні центри (вони діють в Пунктах незламності);

міський кол-центр: 15-80; (050) 414 15 80; (067) 656 15 80; (095) 220 41 11; (067) 220 41 12;

гаряча телефонна лінія Запорізької обласної державної адміністрації: +38 0800 503 508

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