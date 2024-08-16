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«Портфель для першачка»: допомога для родин у 9 областях – як і хто може отримати

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«Портфель для першачка»: допомога для родин у 9 областях – як і хто може отримати

«Портфель для першачка» – це благодійна акція, яка реалізується у 9 областях України напередодні початку нового навчального року. Розповідаємо, хто і як може отримати допомогу.

Благодійну акцію реалізує Фонд BGV.

«Портфель для першачка»: хто може отримати

Проєкт реалізується у таких областях:

  • Житомирська,
  • Кіровоградська,
  • Миколаївська,
  • Одеська,
  • Полтавська,
  • Рівненська,
  • Хмельницька,
  • Черкаська,
  • Вінницька.

Всього буде роздано 1200 портфелів.

Отримати портфелі зі шкільним приладдям зможуть діти з-поміж ВПО, які йдуть до першого класу ОЧНО, і які водночас належать до соціально вразливих категорій, зокрема:

  • діти з інвалідністю;
  • із багатодітних родин;
  • із малозабезпечених сімей;
  • діти-сироти;
  • діти, позбавлені батьківського піклування.

Як отримати «Портфель для першачка»

«Портфель для першачка»: допомога для родин у 9 областях – як і хто може отримати

Батьки або опікуни можуть подати заявку на отримання допомоги, заповнивши форму на сайті Фонду BGV.

Якщо дитина відповідає усім критеріям проєкту, і є усі відповідні документи, аби це підтвердити – заповніть коротку заявку за посиланням

Якщо вона потребуватиме уточнення – з вами обов’язково зв’яжуться менеджери Фонду BGV.

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Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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