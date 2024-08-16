«Портфель для першачка»: допомога для родин у 9 областях – як і хто може отримати

«Портфель для першачка» – це благодійна акція, яка реалізується у 9 областях України напередодні початку нового навчального року. Розповідаємо, хто і як може отримати допомогу.

Благодійну акцію реалізує Фонд BGV.

«Портфель для першачка»: хто може отримати

Проєкт реалізується у таких областях:

Житомирська,

Кіровоградська,

Миколаївська,

Одеська,

Полтавська,

Рівненська,

Хмельницька,

Черкаська,

Вінницька.

Всього буде роздано 1200 портфелів.

Отримати портфелі зі шкільним приладдям зможуть діти з-поміж ВПО, які йдуть до першого класу ОЧНО, і які водночас належать до соціально вразливих категорій, зокрема:

діти з інвалідністю;

із багатодітних родин;

із малозабезпечених сімей;

діти-сироти;

діти, позбавлені батьківського піклування.

Як отримати «Портфель для першачка»

Батьки або опікуни можуть подати заявку на отримання допомоги, заповнивши форму на сайті Фонду BGV.

Якщо дитина відповідає усім критеріям проєкту, і є усі відповідні документи, аби це підтвердити – заповніть коротку заявку за посиланням

Якщо вона потребуватиме уточнення – з вами обов’язково зв’яжуться менеджери Фонду BGV.

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