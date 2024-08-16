«Портфель для першачка»: допомога для родин у 9 областях – як і хто може отримати

«Портфель для першачка» – це благодійна акція, яка реалізується у 9 областях України напередодні початку нового навчального року. Розповідаємо, хто і як може отримати допомогу.
Благодійну акцію реалізує Фонд BGV.
«Портфель для першачка»: хто може отримати
Проєкт реалізується у таких областях:
- Житомирська,
- Кіровоградська,
- Миколаївська,
- Одеська,
- Полтавська,
- Рівненська,
- Хмельницька,
- Черкаська,
- Вінницька.
Всього буде роздано 1200 портфелів.
Отримати портфелі зі шкільним приладдям зможуть діти з-поміж ВПО, які йдуть до першого класу ОЧНО, і які водночас належать до соціально вразливих категорій, зокрема:
- діти з інвалідністю;
- із багатодітних родин;
- із малозабезпечених сімей;
- діти-сироти;
- діти, позбавлені батьківського піклування.
Як отримати «Портфель для першачка»
Батьки або опікуни можуть подати заявку на отримання допомоги, заповнивши форму на сайті Фонду BGV.
Якщо дитина відповідає усім критеріям проєкту, і є усі відповідні документи, аби це підтвердити – заповніть коротку заявку за посиланням
Якщо вона потребуватиме уточнення – з вами обов’язково зв’яжуться менеджери Фонду BGV.
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