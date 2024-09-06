Державою передбачені певні пільги для ВПО у дитячих садочках. Розповідаємо про це детальніше.

Основних пільг усього дві. Нижче – про них та про те, як їх отримати.

Які є пільги для ВПО у дитячих садочках

1.Першочергове зарахування

Якщо ваша дитина має довідку про взяття на облік як ВПО, ви можете отримати пільги при записі до державного садочка. Щоб скористатися цим правом, керуйтеся таким планом:

Оберіть дитячий садок за місцем нового проживання.

Зареєструйтеся і створіть онлайн-заявку в системі електронної реєстрації до закладів дошкільної освіти.

У полі з пільгами оберіть «внутрішньо переміщена особа». Якщо система запропонує вказати реквізити довідки, вкажіть їх.

Завантажте сканкопії довідки ВПО дитини, якщо для цього є відповідне поле.

Коли ваша дитина отримає місце в садочку і ви будете подавати документи, вам потрібно показати оригінал довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, виданої на ім’я дитини.

Якщо не виходить зареєструватися в електронній черзі, звертайтеся до місцевого відділу освіти.

2.Безоплатне харчування

Також дитина зі статусом ВПО має право на безоплатні обіди в дитячому садочку. Щоб їх отримати, зверніться до виховательки або завідувачки вашого нового садочка та напишіть відповідну заяву. До заяви потрібно додати копії документів: свідоцтва про народження та довідки ВПО.

Майте на увазі, що на безоплатне харчування можна розраховувати, якщо ваша дитина взята на облік саме в цьому населеному пункті, де розташований садочок. Адже ці пільги покривають із місцевих бюджетів.

Джерело: ГО «ВПО України»

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