Ще 200 родин ВПО отримають пільгові кредити на житло – що відомо

Ще 200 родин ВПО отримають пільгові кредити на житло. Іпотеку їм нададуть усього під 3%. Розповідаємо про це детальніше.

Як повідомляє Мінреінтеграції, відбувся сімнадцятий відбір сімей ВПО на отримання пільгових кредитів

Сьогодні, 5 серпня, Держмолодьжитлом було відібрано ще 200 родин, які зможуть оформити кредит у межах українсько-німецької програми «Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб».

Відповідний проєкт реалізується Мінреінтеграції та Держмолодьжитлом за фінансової підтримки Уряду Німеччини через Кредитну установу для відбудови (KfW).

Відібрані кандидати зможуть придбати житло у кредит за найнижчою в Україні ставкою 3% на рік. Кредити надаються на строк до 30 років із початковим внеском 6% від вартості житла.

Трансляція відбору відбувалася в режимі реального часу на YouTube-каналі фонду. Контроль за перебігом відбору здійснювали представники Мінреінтеграції, Держмолодьжитла та Імплементаційного консультанта.

Переможці були визначені методом випадкової вибірки із застосуванням програмного забезпечення. З переліком родин, які отримали змогу придбати житло за програмою, можна ознайомитись за посиланням

Пільгові кредити на житло – як отримати

Умови програми, роз’яснення щодо подання заяв та інших документів викладені тут

З додаткових питань щодо програми «Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб» телефонуйте на лінію Держмолодьжитла для звернень громадян за номером: (044) 363-10-80.

Також можна звертатися до Мінреінтеграції на цілодобову гарячу лінію 1548.

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