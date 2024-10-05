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Пільгова іпотека для ВПО від KfW: як отримати кредит?

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Пільгова іпотека для ВПО від KfW: як отримати кредит?

Пільгова іпотека для ВПО від KfW дає можливість внутрішнім переселенцям придбати житло в Україні на більш-менш доступних умовах. Розповідаємо про це детальніше.

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть отримати пільговий іпотечний кредит завдяки гранту від Банку Розвитку KfW.

Банк Розвитку KfW – німецький державний банк розвитку, заснований у 1948 році. З 1990-х років Банк Розвитку KfW має тісну співпрацю та є одним із провідних джерел фінансування розвитку в Україні, переважно від імені німецького уряду та ЄС. Завдяки активному фінансовому портфелю в розмірі майже 1,2 млрд євро  банк KfW сприяє трансформації та сталому розвитку в ключових сферах України, зокрема: фінансування для мікро-, малих і середніх підприємств (ММСП); підтримка внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та осіб, які повернулися до місця постійного проживання; фінансування програм енергоефективності, містобудування і муніципального розвитку, змін клімату та збереження біорізноманіття, а також інтеграцію в ЄС в цілому.

Пільгова іпотека для ВПО від KfW: як отримати кредит?

Пільгова іпотека для ВПО від KfW: як отримати кредит?

Хто може подати заявку: умови

  • Статус ВПО.
  • Відсутність у власності житла (крім нерухомості на окупованих територіях або територіях бойових дій).
  • Підтверджена платоспроможність і позитивна кредитна історія.

Яке житло можна придбати в кредит?

  • Квартира або будинок, що були збудовані не більше 50 років тому або реконструйовані до 35 років тому.
  • Нормативна площа: 52,5 м² на сім’ю з однієї або двох осіб, додатково 21 м² на кожного наступного члена сім’ї.

Гранична вартість житла

  • Для Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова – в 1,75 рази більше опосередкованої вартості житла.
  • Для обласних центрів та міст з населенням понад 300 тис. осіб, а також населених пунктів у радіусі 15 км від них – в 1,5 рази більше опосередкованої вартості.
  • Для міст з населенням від 100 тис. до 300 тис. осіб – в 1,25 рази більше.
  • Для інших населених пунктів – за опосередкованою вартістю у відповідній області.

 Члени сім’ї, які враховуються

  • Чоловік/дружина, діти, батьки (проживають разом із заявником).
  • Особи під опікою або піклуванням, які проживають разом із заявником.

Основні умови кредиту

  • Термін до 30 років, але не більше ніж до 65 років позичальника.
  • Власний внесок: 6%.
  • Відсоткова ставка: 3%.

Дорожня карта отримання іпотеки для ВПО

  1. Подання заяви:

Особисто через відділення Держмолодьжитла.

Подаються: заява, згода на обробку персональних даних, довідка про статус ВПО для заявника та членів його сім’ї.

  1. Реєстрація кандидата:

Держмолодьжитло вносить вас до реєстру кандидатів на отримання кредиту за кошти гранту від KfW.

  1. Відбір переможців:

Відбір проводиться випадково за допомогою генератора чисел серед зареєстрованих кандидатів.

  1. Оформлення документів:

Переможці надають повний пакет документів до регіонального відділення Держмолодьжитла за місцем купівлі житла.

ВАЖЛИВО! Зверніть увагу, що придбати житло можна не скрізь! Так, зокрема, у зв’язку з посиленням активності ворога на запорізькому напрямку Держмолодьжитло тимчасово не видає кредити для придбання житла в Запорізькій області.

 

Більше інформації про кредит за посиланням: https://www.molod-kredit.gov.ua/zhytlovi-prohramy/kredyt-dlia-vpo-kfw

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Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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