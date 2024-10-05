Пільгова іпотека для ВПО від KfW дає можливість внутрішнім переселенцям придбати житло в Україні на більш-менш доступних умовах. Розповідаємо про це детальніше.

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть отримати пільговий іпотечний кредит завдяки гранту від Банку Розвитку KfW.

Банк Розвитку KfW – німецький державний банк розвитку, заснований у 1948 році. З 1990-х років Банк Розвитку KfW має тісну співпрацю та є одним із провідних джерел фінансування розвитку в Україні, переважно від імені німецького уряду та ЄС. Завдяки активному фінансовому портфелю в розмірі майже 1,2 млрд євро банк KfW сприяє трансформації та сталому розвитку в ключових сферах України, зокрема: фінансування для мікро-, малих і середніх підприємств (ММСП); підтримка внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та осіб, які повернулися до місця постійного проживання; фінансування програм енергоефективності, містобудування і муніципального розвитку, змін клімату та збереження біорізноманіття, а також інтеграцію в ЄС в цілому.

Пільгова іпотека для ВПО від KfW: як отримати кредит?

Хто може подати заявку: умови

Статус ВПО.

Відсутність у власності житла (крім нерухомості на окупованих територіях або територіях бойових дій).

Підтверджена платоспроможність і позитивна кредитна історія.

Яке житло можна придбати в кредит?

Квартира або будинок, що були збудовані не більше 50 років тому або реконструйовані до 35 років тому.

Нормативна площа: 52,5 м² на сім’ю з однієї або двох осіб, додатково 21 м² на кожного наступного члена сім’ї.

Гранична вартість житла

Для Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова – в 1,75 рази більше опосередкованої вартості житла.

Для обласних центрів та міст з населенням понад 300 тис. осіб, а також населених пунктів у радіусі 15 км від них – в 1,5 рази більше опосередкованої вартості.

Для міст з населенням від 100 тис. до 300 тис. осіб – в 1,25 рази більше.

Для інших населених пунктів – за опосередкованою вартістю у відповідній області.

Члени сім’ї, які враховуються

Чоловік/дружина, діти, батьки (проживають разом із заявником).

Особи під опікою або піклуванням, які проживають разом із заявником.

Основні умови кредиту

Термін до 30 років, але не більше ніж до 65 років позичальника.

Власний внесок: 6%.

Відсоткова ставка: 3%.

Дорожня карта отримання іпотеки для ВПО

Подання заяви:

Особисто через відділення Держмолодьжитла.

Подаються: заява, згода на обробку персональних даних, довідка про статус ВПО для заявника та членів його сім’ї.

Реєстрація кандидата:

Держмолодьжитло вносить вас до реєстру кандидатів на отримання кредиту за кошти гранту від KfW.

Відбір переможців:

Відбір проводиться випадково за допомогою генератора чисел серед зареєстрованих кандидатів.

Оформлення документів:

Переможці надають повний пакет документів до регіонального відділення Держмолодьжитла за місцем купівлі житла.

ВАЖЛИВО! Зверніть увагу, що придбати житло можна не скрізь! Так, зокрема, у зв’язку з посиленням активності ворога на запорізькому напрямку Держмолодьжитло тимчасово не видає кредити для придбання житла в Запорізькій області.

Більше інформації про кредит за посиланням: https://www.molod-kredit.gov.ua/zhytlovi-prohramy/kredyt-dlia-vpo-kfw

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