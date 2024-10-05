Пільгова іпотека для ВПО від KfW дає можливість внутрішнім переселенцям придбати житло в Україні на більш-менш доступних умовах. Розповідаємо про це детальніше.
Внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть отримати пільговий іпотечний кредит завдяки гранту від Банку Розвитку KfW.
Банк Розвитку KfW – німецький державний банк розвитку, заснований у 1948 році. З 1990-х років Банк Розвитку KfW має тісну співпрацю та є одним із провідних джерел фінансування розвитку в Україні, переважно від імені німецького уряду та ЄС. Завдяки активному фінансовому портфелю в розмірі майже 1,2 млрд євро банк KfW сприяє трансформації та сталому розвитку в ключових сферах України, зокрема: фінансування для мікро-, малих і середніх підприємств (ММСП); підтримка внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та осіб, які повернулися до місця постійного проживання; фінансування програм енергоефективності, містобудування і муніципального розвитку, змін клімату та збереження біорізноманіття, а також інтеграцію в ЄС в цілому.
Пільгова іпотека для ВПО від KfW: як отримати кредит?
Хто може подати заявку: умови
- Статус ВПО.
- Відсутність у власності житла (крім нерухомості на окупованих територіях або територіях бойових дій).
- Підтверджена платоспроможність і позитивна кредитна історія.
Яке житло можна придбати в кредит?
- Квартира або будинок, що були збудовані не більше 50 років тому або реконструйовані до 35 років тому.
- Нормативна площа: 52,5 м² на сім’ю з однієї або двох осіб, додатково 21 м² на кожного наступного члена сім’ї.
Гранична вартість житла
- Для Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова – в 1,75 рази більше опосередкованої вартості житла.
- Для обласних центрів та міст з населенням понад 300 тис. осіб, а також населених пунктів у радіусі 15 км від них – в 1,5 рази більше опосередкованої вартості.
- Для міст з населенням від 100 тис. до 300 тис. осіб – в 1,25 рази більше.
- Для інших населених пунктів – за опосередкованою вартістю у відповідній області.
Члени сім’ї, які враховуються
- Чоловік/дружина, діти, батьки (проживають разом із заявником).
- Особи під опікою або піклуванням, які проживають разом із заявником.
Основні умови кредиту
- Термін до 30 років, але не більше ніж до 65 років позичальника.
- Власний внесок: 6%.
- Відсоткова ставка: 3%.
Дорожня карта отримання іпотеки для ВПО
- Подання заяви:
Особисто через відділення Держмолодьжитла.
Подаються: заява, згода на обробку персональних даних, довідка про статус ВПО для заявника та членів його сім’ї.
- Реєстрація кандидата:
Держмолодьжитло вносить вас до реєстру кандидатів на отримання кредиту за кошти гранту від KfW.
- Відбір переможців:
Відбір проводиться випадково за допомогою генератора чисел серед зареєстрованих кандидатів.
- Оформлення документів:
Переможці надають повний пакет документів до регіонального відділення Держмолодьжитла за місцем купівлі житла.
Більше інформації про кредит за посиланням: https://www.molod-kredit.gov.ua/zhytlovi-prohramy/kredyt-dlia-vpo-kfw
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