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Підприємці на прифронтових і деокупованих територіях отримують допомогу від ООН

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Журналіст
Підприємці на прифронтових і деокупованих територіях отримують допомогу від ООН

Підприємці на прифронтових і деокупованих територіях отримали допомогу від ООН. Реалізація програми продовжиться. Розповідаємо про це детальніше.

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) розподілила 17 генераторів потужністю від 27 до 88 кВт серед виробників і переробників продуктів харчування на прифронтових і звільнених від ворога територіях.

Про це повідомляють у Мінреінтеграції.

Йдеться про підприємців Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської та Харківської областей.

Надання цієї допомоги є частиною комплексного Плану реагування на надзвичайні ситуації ФАО у 2024 році та допоможе підприємцям забезпечити стабільне виробництво харчових продуктів.

Реалізація програми на прифронтових і деокупованих територіях продовжиться

У межах програми ФАО, Мінагрополітики й Уряду Німеччини малі та середні підприємства вже отримали 114 генераторів потужністю до 440 кВт. Найближчими тижнями очікується передача ще 131 пристрою.

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