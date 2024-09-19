Дніпропетровщина зустрічає евакуйованих з Донеччини у транзитному евакопункті Павлограда. Тут людям дають гарячу їжу, можна прийняти душ і переночувати. Яка ще допомога надається, читайте нижче.

Про підтримку, яку надають евакуйованим, розповів начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За словами Лисака, життя у транзитному евакопункті в Павлограді починається з самого ранку. Благодійники відкривають намети. Розгортають польову кухню. Аби теплим сніданком зустріти тих, кого рятують з-під обстрілів на Донеччині.

Загалом харчування пропонують триразове. За необхідності з людьми працює психолог. Бо багато хто у стані невизначеності. Сприяють й з відновленням чи оформленням документів. Допомагають матеріально. Видають гігієнічні набори.

Переселенці затримуються там на 2-3 дні. Тому для них підготували спальні місця та постільну білизну. Є можливість також прийняти душ.

Одночасно на локації можуть розмістити до 100 дорослих і дітей. Зараз вільних місць більше половини. Адже перепочивши, мешканці «гарячих» регіонів рушають далі – у пошуках безпеки.

Таких пунктів на Дніпропетровщині, за словами Лисака, вже 8.

Як Дніпропетровщина зустрічає евакуйованих з Донеччини у транзитному евакопункті: фото

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