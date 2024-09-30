На Запоріжжі вперше почав курсувати мобільний аптечний пункт. Це суттєва допомога мешканцям прифронтових територій. Відтепер жителі віддалених сіл матимуть безперешкодний та зручний доступ до лікарських засобів. Розповідаємо про це детальніше.

Перший мобільний аптечний пункт запрацював у Запорізькій області. Не потрібно їхати до великих міст – мобільний аптечний пункт сам завітає до населеного пункту.

За запитом громад Департамент охорони здоров’я ЗОДА із залученням Держлікслужби у Запорізькій області провів роботу з мережами аптек щодо створення мобільних аптечний пунктів в регіоні.

З 27 вересня на території області розпочав свою роботу перший в регіоні мобільний аптечний пункт (МАП). Він доставлятиме лікарські засоби у віддалені від обласного центру села, у яких відсутні аптечні заклади.

МАП оснащений усім необхідним обладнанням для реалізації лікарських засобів з дотриманням умов зберігання та транспортування, в тому числі й температурного режиму. В асортименті – перелік ліків, як у звичайній аптеці, крім наркотичних та психотропних препаратів. Також в такій «мобільній аптеці» реалізують препарати за програмою «Доступні ліки».

Про важливість запуску мобільних аптечних пунктів розповів і представник аптечної мережі, яка вирішила долучитись до соціального проєкту.

– Ми вирішили долучитися до нового для регіону соціального проєкту зі створення мобільних аптечних пунктів. Це запит від мешканців віддалених громад. Ми дослідили ситуацію: це переважно літні люди, яким необхідні ліки на регулярній основі. В нас буде представлений широкий асортимент та мінімальні націнки. Також плануємо доставляти специфічні ліки на замовлення, – розповів представник аптечної мережі Олександр Гельман

На Запоріжжі вперше курсувати мобільний аптечний пункт: який маршрут

Маршрут, за яким доставлятимуть лікарські засоби, складається з 6 населених пунктів Запорізького району:

Васильківського,

Максимівки,

Крутого Яру,

Новоіванківки,

Дудникового,

Сторчового.

В області триває робота ще з двома підприємствами щодо створення мобільних аптечних пунктів. Вони працюватимуть за узгодженими з ЗОДА маршрутами. Це дозволить закрити потреби віддалених сіл у лікарських засобах.

– Запуск мобільного аптечного пункту в регіоні – лише перший крок до забезпечення віддалених населених пунктів ліками. Плануємо створити ще маршрути, які задовольнятимуть потреби і прифронтових громад. Для цього залучимо й інші мережі аптек до цього соціального проєкту. Головне, щоб наші громадяни могли придбати ліки в будь-якому населеному пункті, – підсумувала директорка Департаменту охорони здоров’я Запорізької ОДА Вікторія Клименко

Мобільні аптеки вже працюють у 11 регіонах України

Наразі проєкт мобільних аптечних пунктів запущено у Харківській, Херсонській, Миколаївській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Тернопільській, Рівненській, Одеській, Житомирській і Запорізькій областях.

У мобільних аптеках можна отримати:

безрецептурні препарати;

ліки за рецептом (паперовим або електронним);

медикаменти за програмою «Доступні ліки», які частково або повністю оплачуються державою.

Дізнатися про розклад прибуття мобільної аптеки можна у сімейного лікаря або через місцеву владу. Маршрути визначаються за потребами громад.

Нагадаємо, у серпні 2023 року Уряд ухвалив постанову, якою дозволив ліцензіатам із роздрібної торгівлі лікарськими засобами утворювати мобільні аптечні пункти.

Такі аптеки можуть функціонувати у сільській місцевості, де відсутні аптечні пункти. А на період воєнного стану — також на прифронтових територіях.

Можливо, вам також буде цікаво: Мешканці прифронтових громад отримають грошову допомогу, дрова і паливні брикети від Червоного Хреста