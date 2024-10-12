Стало відомо, на що скаржаться чоловіки психологам, і як отримати допомогу

Стало відомо, на що скаржаться чоловіки, які звертаються до Центрів Життєстійкості, яких по Україні вже 180 і які надають допомогу різним категоріям населення. Також розповідаємо у статті, як чоловіки можуть звернутися за психологічною підтримкою.

Інформацію оприлюднили у Мінсоцполітики.

У відомстві нагадали, що в межах пілотного проекту Міністерства соціальної політики в Україні працюють вже 180 Центрів життєстійкості. До кінця року таких центрів має бути близько 250.

Вже зараз проект себе більш ніж виправдовує – за допомогою звертаються різні категорії населення. Найчастіший запит — психологічна підтримка різних груп: і родин ветеранів, людей, які переїжджають з постраждалих громад, батьків з дітьми.

Про це заступниця міністра соціальної політики Уляна Токарєва сказала під час Форуму «Ментальне здоров’я чоловіків в Україні: як Лінія психологічної підтримки 2345 реагує на виклики війни»

Чи звертаються чоловіки до Центрів Життєстійкості?

Заступниця міністра стверджує, що так.

На що скаржаться чоловіки, які звертаються до Центрів життєстійкості

За словами Токарєвої, до найбільш частих запитів входять такі:

розв’язання сімейних проблем;

втрата близької людини;

розгубленість,

панічні атаки,

подолання ПТСР;

запит від чоловіків, що вже стали батьками, про те, як підтримати своїх дітей;

розлучення;

алкогольна й наркотична залежність.

Уляна Токарєва наголосила: важливо, щоб психологічна допомога була доступною на рівні громади. Але також важливо, щоб була можливість реалізовувати й інші інструменти, як-от лінія психологічної підтримки для чоловіків.

Міністерство соціальної політики є і надалі готове бути партнером для всіх, хто хоче рухатись у забезпеченні доступних психологічних послуг.

Так, зокрема, Лінія психологічної підтримки 2345, робота якої реалізована Фондом ООН у галузі народонаселення в Україні (UNFPA) за підтримки уряду Великої Британії у співпраці з ГО “Інноваційні соціальні рішення”, працює вже понад два роки. Гаряча лінія орієнтована саме на чоловіків, оскільки вони б’єктивно потребують психологічної підтримки. Проте через гендерні стереотипи не ідентифікують для себе цю потребу.

За майже 2 роки роботи фахівці Лінії підтримки для чоловіків провели понад 16400 консультацій та змінили життя 9345 чоловіків.

Як чоловікам отримати психологічну допомогу

Психологічну підтримку та допомогу можна отримати з будь-яких питань: напади паніки, почуття тривоги, негаразди в стосунках, некерований гнів чи подолання залежності.

Гаряча лінія є безкоштовною, анонімною та працює цілодобово. Для клієнтів доступні відразу декілька варіантів звернень – телефоном чи в чат боті.

Деталі за посиланням – http://2345.in.ua/

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