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Мешканцям двох міст пропонують ваучери на ремонт пошкодженого війною житла

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nikopol.net@ukr.net
Мешканцям двох міст пропонують ваучери на ремонт пошкодженого війною житла

Мешканцям двох міст пропонують ваучери на ремонт пошкодженого війною житла. В рамках програми можна отримати, зокрема, будматеріали. Розповідаємо про це детальніше.

Ваучери на ремонт пошкодженого війною житла – кому пропонують

Мешканцям Запоріжжя і Кривого Рогу пропонують ваучери для ремонту пошкодженого війною житла

Відповідну програму реалізує Міжнародна організація з міграції (МОМ) за фінансування Бюро гуманітарної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (USAID BHA). Про це йдеться на сайті МОМ.

В чому полягає допомога

Ваучер видається на одне домогосподарство. За нього можна придбати будівельні матеріали й товари, необхідні для першочергового ремонту помешкань. Їх повний перелік можна переглянути за посиланням

Також ним можна буде оплатити доставку матеріалів.

Як отримати допомогу

Ваучер надсилатимуть в SMS-повідомленні. Воно надійде на номер, вказаний при фіксації пошкоджень житла.

Програма триватиме до кінця року. Докладну інформацію про неї можна дізнатися за безкоштовними номерами гарячих ліній МОМ по буднях із 09:00 до 17:00:

  • 0 800 215 015 (для всіх мобільних операторів);
  • (067) 406-63-27 (для абонентів Київстар);
  • (095) 240-35-11 (для абонентів Vodafone).

Або написавши листа на електронну пошту: SMUKRcfm@iom.int.

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Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
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  • тощо.

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Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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