Мешканцям двох міст пропонують ваучери на ремонт пошкодженого війною житла. В рамках програми можна отримати, зокрема, будматеріали. Розповідаємо про це детальніше.

Ваучери на ремонт пошкодженого війною житла – кому пропонують

Мешканцям Запоріжжя і Кривого Рогу пропонують ваучери для ремонту пошкодженого війною житла

Відповідну програму реалізує Міжнародна організація з міграції (МОМ) за фінансування Бюро гуманітарної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (USAID BHA). Про це йдеться на сайті МОМ.

В чому полягає допомога

Ваучер видається на одне домогосподарство. За нього можна придбати будівельні матеріали й товари, необхідні для першочергового ремонту помешкань. Їх повний перелік можна переглянути за посиланням

Також ним можна буде оплатити доставку матеріалів.

Як отримати допомогу

Ваучер надсилатимуть в SMS-повідомленні. Воно надійде на номер, вказаний при фіксації пошкоджень житла.

Програма триватиме до кінця року. Докладну інформацію про неї можна дізнатися за безкоштовними номерами гарячих ліній МОМ по буднях із 09:00 до 17:00:

0 800 215 015 (для всіх мобільних операторів);

(067) 406-63-27 (для абонентів Київстар);

(095) 240-35-11 (для абонентів Vodafone).

Або написавши листа на електронну пошту: SMUKRcfm@iom.int.

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