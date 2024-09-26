Поки нікого примусово не висилають: Норвегія почала відмовляти у захисті деяким українцям

До них віднесли: Львів і Львівську область, Волинську, Закарпатську, Івано-Франківську, Тернопільську й Рівненську області.

Повідомляють Новини України – НСН з посиланням на NRK.

Нещодавно уряд Норвегії оголосив низьку жорстких заходів економії для біженців. Зокрема й біженців з України. Оскільки норвежці стикнулися із кризою біженців.

Весною уряд оголосив про посилення заходів щодо біженців з України, через те, що багато з них прибули до Норвегії в лютому 2022 року.

Норвегія почала відмовляти у захисті деяким українцям

“У нас понад 80 тисяч українців у Норвегії. Це більше ніж у всій провінції Фіннмарк. Ми повинні вжити заходів, які дозволять нам надати захист тим, хто його найбільше потребує”, сказала Міністерка юстиції Емілія Енгер Мель.

Вже декільком українцям відмовили у надані колективного захисту. Але поки нікого примусово не висилають.

У травні 2024 року норвезький уряд запровадив індивідуальний підхід до розгляду заяв від українців. Зокрема тих, які не були на Батьківщині, коли почалася велика війна. Відтоді головне правило колективного захисту для всіх українців, яке було запроваджене на початку війни, перестало діяти.

Ухвалені тоді зміни стосуються й тих, хто має подвійне громадянство або проживав в іншій країні до приїзду сюди.

Відмову в отриманні колективного захисту можуть отримати й ті, хто приїхав з безпечних на думку норвезького уряду регіонів.

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