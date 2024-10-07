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Куди звертатися з питань допомоги ВПО, біженцям і мешканцям прифронтових територій

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Журналіст
Куди звертатися з питань допомоги ВПО, біженцям і мешканцям прифронтових територій

У Мінреінтеграції нагадали, куди можна звертатися з питань допомоги ВПО, мешканцям прифронтових територій і біженцям. Оприлюлнено корисні контакти, актуальні станом на сьогодні, 7 жовтня 2024 року. Розповідаємо про це детальніше.

У Мінреінтеграції розповіли, що у вересні на гарячі лінії відомства надійшло майже 34 тисячі звернень.

Зокрема, оператори гарячої лінії з кризових питань 1548 прийняли понад 13 тисяч дзвінків. Також вони надали відповіді на майже 8 тисяч звернень, які надійшли через месенджери.

Крім того, протягом минулого місяця співробітники кол-центру Мінреінтеграції опрацювали більш ніж 3,5 тисячі дзвінків на гарячу лінію Уповноваженого з питань ВПО.

Серед питань, з якими громадяни найчастіше зверталися на ці гарячі лінії Мінреінтеграції:

  • виплата державної допомоги внутрішнім переселенцям,
  • фінансова допомога на придбання твердого побутового палива для вразливих категорій населення прифронтових територій,
  • грошова допомога від міжнародних організацій,
  • отримання правової, гуманітарної та соціальної допомоги.

Також протягом вересня оператори гарячої лінії Національного інформаційного бюро (НІБ) при Мінреінтеграції прийняли понад 9 тисяч дзвінків.

Куди звертатися з питань допомоги ВПО, біженцям і мешканцям прифронтових територій

Куди звертатися з питань допомоги ВПО, біженцям і мешканцям прифронтових територій

Зателефонувати на цілодобову гарячу лінію з кризового реагування можна за коротким номером 1548. Або написати у месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.

Крім того, звернення приймаються:

  • за допомогою вебпорталу (https://1548.gov.ua/) гарячої лінії 1548;
  • через чат-бот у Telegram 1548_MinRe_bot (https://t.me/MinRe1548_bot);
  • через електронну скриньку: 1548@minre.gov.ua.

Звернутися на гарячу лінію Уповноваженого з питань ВПО можна за номером: (066) 813-62-39.

Зателефонувати на гарячу лінію НІБ — за номерами: 1648 та +38 (044) 287-81-65 (для дзвінків з-за кордону).

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