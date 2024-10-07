У Мінреінтеграції нагадали, куди можна звертатися з питань допомоги ВПО, мешканцям прифронтових територій і біженцям. Оприлюлнено корисні контакти, актуальні станом на сьогодні, 7 жовтня 2024 року. Розповідаємо про це детальніше.

У Мінреінтеграції розповіли, що у вересні на гарячі лінії відомства надійшло майже 34 тисячі звернень.

Зокрема, оператори гарячої лінії з кризових питань 1548 прийняли понад 13 тисяч дзвінків. Також вони надали відповіді на майже 8 тисяч звернень, які надійшли через месенджери.

Крім того, протягом минулого місяця співробітники кол-центру Мінреінтеграції опрацювали більш ніж 3,5 тисячі дзвінків на гарячу лінію Уповноваженого з питань ВПО.

Серед питань, з якими громадяни найчастіше зверталися на ці гарячі лінії Мінреінтеграції:

виплата державної допомоги внутрішнім переселенцям,

фінансова допомога на придбання твердого побутового палива для вразливих категорій населення прифронтових територій,

грошова допомога від міжнародних організацій,

отримання правової, гуманітарної та соціальної допомоги.

Також протягом вересня оператори гарячої лінії Національного інформаційного бюро (НІБ) при Мінреінтеграції прийняли понад 9 тисяч дзвінків.

Куди звертатися з питань допомоги ВПО, біженцям і мешканцям прифронтових територій

Зателефонувати на цілодобову гарячу лінію з кризового реагування можна за коротким номером 1548. Або написати у месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.

Крім того, звернення приймаються:

за допомогою вебпорталу (https://1548.gov.ua/) гарячої лінії 1548;

через чат-бот у Telegram 1548_MinRe_bot (https://t.me/MinRe1548_bot);

через електронну скриньку: 1548@minre.gov.ua.

Звернутися на гарячу лінію Уповноваженого з питань ВПО можна за номером: (066) 813-62-39.

Зателефонувати на гарячу лінію НІБ — за номерами: 1648 та +38 (044) 287-81-65 (для дзвінків з-за кордону).

Можливо, вам також буде цікаво: Грошова допомога від Червоного Хреста мешканцям прифронтових територій: подробиці