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Видача замороженої піци для ВПО в Одесі – де і як отримати

Автор -
Журналіст
Видача замороженої піци для ВПО в Одесі – де і як отримати

26 вересня ВПО в Одесі видаватимуть заморожену піцу. Які документи потрібно мати при собі і де можна отримати.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Моя допомога.

В центрі «Гостинна хата» 26.09 о 12.00 відбудеться видача замороженої піци.

Видача буде відбуватися окремою чергою без привʼязки до дати отримання харчового/гігієнічного набору.

Одна піца на одного члена родини.

Видача замороженої піци для ВПО в Одесі – де і як отримати

Видача замороженої піци для ВПО в Одесі – де і як отримати

Які документи потрібні:

Для отримання замороженої піци з собою обов’язково мати оригінал ВПО на кожного.

Де отримати

Адреса: м. Одеса, вул. Водопровідна 13.

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