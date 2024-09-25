26 вересня ВПО в Одесі видаватимуть заморожену піцу. Які документи потрібно мати при собі і де можна отримати.
Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Моя допомога.
В центрі «Гостинна хата» 26.09 о 12.00 відбудеться видача замороженої піци.
Видача буде відбуватися окремою чергою без привʼязки до дати отримання харчового/гігієнічного набору.
Одна піца на одного члена родини.
Видача замороженої піци для ВПО в Одесі – де і як отримати
Які документи потрібні:
Для отримання замороженої піци з собою обов’язково мати оригінал ВПО на кожного.
Де отримати
Адреса: м. Одеса, вул. Водопровідна 13.
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