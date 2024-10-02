Розпочалась реєстрація на проєкт «She Top» – навчання, працевлаштування та видача ноутбуків для жінок.Хто може подати заявку.

Про це повідомляють «Новини України – НСН» з посиланням на Моя допомога.

Всеукраїнська жіноча єврейська організація «Проект Кешер» оголошує про старт проєкту «She Top», у рамках якого єврейські жінки по всій Україні отримують ноутбуки, онлайн-навчання навичкам роботи з комп’ютером із сертифікацією, професійну індивідуальну підтримку задля успішного пошуку роботи в умовах воєнного часу та допомогу в працевлаштуванні.

До участі у проєкті запрошуються єврейські жінки України, які відповідають одному із критеріїв:

жінки, які мають статус внутрішньо переміщених осіб;

жінки у відпустці по вагітності та пологах

самотні матері (включно з тими, чиї чоловіки загинули на війні);

багатодітна родина

жінки, чиї діти мають інвалідність

жінки, які є єдиною опорою для своїх родин

жінки, які втратили роботу під час війни

жінки, чиї чоловіки знаходяться у лавах ЗСУ

Проєкт складається з п’яти основних компонентів. Після відбору кандидаток кожна учасниця отримає ноутбук.

Видача ноутбуків для деяких категорій жінок – розпочато реєстрацію на проект «She Top»

Учасницям буде надано курс онлайн занять з основ комп’ютерної грамотності, який включатиме два семінари на тиждень протягом чотирьох тижнів.

Подати заявку можна за посиланням.

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