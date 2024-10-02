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Видача ноутбуків для деяких категорій жінок – розпочато реєстрацію на проект «She Top»

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Журналіст
Видача ноутбуків для деяких категорій жінок – розпочато реєстрацію на проект «She Top»

Розпочалась реєстрація на проєкт «She Top» – навчання, працевлаштування та видача ноутбуків для жінок.Хто може подати заявку.

Про це повідомляють «Новини України – НСН» з посиланням на Моя допомога.

Всеукраїнська жіноча єврейська організація «Проект Кешер» оголошує про старт проєкту «She Top», у рамках якого єврейські жінки по всій Україні отримують ноутбуки, онлайн-навчання навичкам роботи з комп’ютером із сертифікацією, професійну індивідуальну підтримку задля успішного пошуку роботи в умовах воєнного часу та допомогу в працевлаштуванні.

До участі у проєкті запрошуються єврейські жінки України, які відповідають одному із критеріїв:

  • жінки, які мають статус внутрішньо переміщених осіб;
  • жінки у відпустці по вагітності та пологах
  • самотні матері (включно з тими, чиї чоловіки загинули на війні);
  • багатодітна родина
  • жінки, чиї діти мають інвалідність
  • жінки, які є єдиною опорою для своїх родин
  • жінки, які втратили роботу під час війни
  • жінки, чиї чоловіки знаходяться у лавах ЗСУ

Проєкт складається з п’яти основних компонентів. Після відбору кандидаток кожна учасниця отримає  ноутбук.

Видача ноутбуків для деяких категорій жінок – розпочато реєстрацію на проект «She Top»

Видача ноутбуків для деяких категорій жінок – розпочато реєстрацію на проект «She Top»

Учасницям буде надано курс онлайн занять з основ комп’ютерної грамотності, який включатиме два семінари на тиждень протягом чотирьох тижнів.

Подати заявку можна за посиланням.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

Ще новини України: Грошова допомога дітям, постраждалим від війни: як і хто може отримати

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