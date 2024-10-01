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Видача ліків для дітей в Одесі – хто може подати заявку

Автор -
Журналіст
Видача ліків для дітей в Одесі – хто може подати заявку

Для дітей в Одесі здійснюватиметься видача ліків. Відкрито реєстрацію на отримання.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Моя допомога.

Відкрита рестрація на видачу ліків для дітей в Одесі від БФ “ПІСОЧНИЦЯ ОДЕСИ” разом з БО “МАМИ ОДЕСИ”

В наявності в фонді є наступні ліки:

  • ВітаЦинк Кідс Імуно
  • Ацетилін (добавка дієтична до раціону харчування, що є додатковим джерелом L-аргініну, бетаїну, L-орнітину L-аспартату)
  • Марідоза Бебі Небули краплі назальні

Видача ліків для дітей в Одесі – хто може подати заявку

Видача ліків для дітей в Одесі – хто може подати заявку

Допомогу можуть отримати:

  • діти родин військових
  • родини з сонячними дітьми
  • багатодітні родини ВПО
  • ВПО які останні пів року приїхали в Одесу
  • багатодітні місцеві, якщо в сімʼї є дітки з інвалідністю

Подати заявку можна за посиланням.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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