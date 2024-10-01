Для дітей в Одесі здійснюватиметься видача ліків. Відкрито реєстрацію на отримання.
Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Моя допомога.
Відкрита рестрація на видачу ліків для дітей в Одесі від БФ “ПІСОЧНИЦЯ ОДЕСИ” разом з БО “МАМИ ОДЕСИ”
В наявності в фонді є наступні ліки:
- ВітаЦинк Кідс Імуно
- Ацетилін (добавка дієтична до раціону харчування, що є додатковим джерелом L-аргініну, бетаїну, L-орнітину L-аспартату)
- Марідоза Бебі Небули краплі назальні
Видача ліків для дітей в Одесі – хто може подати заявку
Допомогу можуть отримати:
- діти родин військових
- родини з сонячними дітьми
- багатодітні родини ВПО
- ВПО які останні пів року приїхали в Одесу
- багатодітні місцеві, якщо в сімʼї є дітки з інвалідністю
Подати заявку можна за посиланням.
Ще новини України: Ліки для онкохворих надходять у медзаклади: список безкоштовних препаратів