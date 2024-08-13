Відкрито реєстрацію на участь у таборі Happy Boot Camp для дітей-сиріт з дитячих будинків сімейного типу. Як взяти участь.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на БФ «Мама плюс Я».

Запрошуються, ДБСТ, прийомні та опікунські родини, які виховують дітей-сиріт та/або дітей, позбавлених батьківського піклування.

Це тренінговий табір для соціально-психологічної реабілітації та адаптації дітей-сиріт з прийомних та опікунських родин, а також підтримки прийомних батьків та опікунів.

Табір діятиме з 26 по 29 вересня в затишний санаторій лісовій зоні Києва.

Відкрита реєстрація на участь у таборі Happy Boot Camp для деяких категорій дітей – хто може взяти участь

Повідомляється, що під час кемпу дітей та батьків чекає насичена активна програма!

Проживання, харчування, квитки на потяг та програма оплачуються Фондом.

«Важливо! Заявки відбиратимуться на конкурсній основі, заповнення заявки не означає вашої точної участі у кемпі. Ми зв’яжемося з родинами, які пройшли відбір, до 15 серпня», – йдеться в повідомленні фонду.

Посилання на реєстрацію https://forms.gle/4UqxRe5Jon4JZw8Z9

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“. “деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави. Грошові виплати;

Продуктові набори;

Одяг від благодійників;

предмети побуту від фондів;

тощо. Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.

Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку. Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

Ще новини України: Безкоштовний табір на Закарпатті: запрошують підлітків з усієї України