Відкрито реєстрацію на участь у таборі Happy Boot Camp для дітей-сиріт з дитячих будинків сімейного типу. Як взяти участь.
Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на БФ «Мама плюс Я».
Запрошуються, ДБСТ, прийомні та опікунські родини, які виховують дітей-сиріт та/або дітей, позбавлених батьківського піклування.
Це тренінговий табір для соціально-психологічної реабілітації та адаптації дітей-сиріт з прийомних та опікунських родин, а також підтримки прийомних батьків та опікунів.
Табір діятиме з 26 по 29 вересня в затишний санаторій лісовій зоні Києва.
Відкрита реєстрація на участь у таборі Happy Boot Camp для деяких категорій дітей – хто може взяти участь
Повідомляється, що під час кемпу дітей та батьків чекає насичена активна програма!
Проживання, харчування, квитки на потяг та програма оплачуються Фондом.
«Важливо! Заявки відбиратимуться на конкурсній основі, заповнення заявки не означає вашої точної участі у кемпі. Ми зв’яжемося з родинами, які пройшли відбір, до 15 серпня», – йдеться в повідомленні фонду.
Посилання на реєстрацію https://forms.gle/4UqxRe5Jon4JZw8Z9
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