В Україні запускають новий проєкт реабілітації військових — подробиці

У Міністерстві оборони запускають пілотний проєкт комплексної реабілітації військових. Ініціатива буде цікава і цивільним, адже залучатимуть також цивільних фахівців, які зможуть рекрутуватися до ЗСУ на офіцерські посади.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Міністерстві оборони України.

Психологічна реабілітація військових

У Міноборони розповіли про старт нового проєкту комплексної реабілітації військовослужбовців, до якого залучатимуть також цивільних фахівців, які матимуть можливість рекрутуватися до Сил оборони на офіцерські посади.

Представниця Міноборони Валентина Оболенцева розповіла, що основним завданням управління психологічного забезпечення є навчання військових фахівців-психологів. Підготовка фахівців відбуватиметься в межах базової військової підготовки.

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За новим пілотним проєктом Міноборони психологічне відновлення включатиме можливість проходження реабілітації військовослужбовців разом з родинами.

“Передбачена тривалість психологічного відновлення становить 14 днів, працювати з військовослужбовцями буде як військовий, так і цивільний психолог. Медична допомога, фізична реабілітація і психологічна підтримка — це той комплекс заходів, необхідний для реабілітації наших полонених”, — розповіла т.в.о. управління психологічного забезпечення.

У планах — підвищувати кваліфікацію цивільних психологів і надавати їм можливість рекрутуватися у військо на офіцерські посади. Початок проєкту запланований на жовтень або листопад.

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