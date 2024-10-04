В Україні запровадили безоплатне харчування для учнів початкових класів на 2024 рік. На це уряд виділив субвенцію на 2 мільярди гривень.
Про це повідомляє Міністерство освіти та науки, передають «Новини України – НСН».
«Від жовтня уряд забезпечить безоплатним одноразовим харчуванням учнів 1–4 класів. Для цього за ініціативою Президента України на 2024 рік з бюджету виділено 2 мільярди гривень, які будуть передані місцевим громадам у формі субвенції», – йдеться у повідомленні.
В МОН нагадали, що раніше гарячими обідами забезпечували лише учнів пільгових категорій, а фінансування покривалося коштом місцевих бюджетів.
Державна субвенція допоможе гарантувати належний рівень харчування для усіх учнів початкових класів, а також сприятиме формуванню правильних харчових звичок з раннього віку.
Механізм розподілу коштів субвенції затверджений Кабінетом міністрів України та забезпечить однакові умови для організації харчування в усіх закладах загальної середньої освіти країни.
Субвенція може бути використана як для придбання продуктів харчування, так і для оплати послуг кейтерингу та/або аутсорсингу.
В Україні запровадили безоплатне харчування для учнів початкових класів на 2024 рік — МОН
Основні умови для надання субвенції:
- гаряче харчування організовується для всіх учнів початкових класів (1–4 класи);
- у закладі освіти організовано процес очного навчання або поєднується очне з дистанційним;
- заклади освіти можуть організовувати харчування самостійно через аутсорсинг або співпрацювати з підприємствами, що займаються кейтерингом.
- розрахунок вартості гарячого харчування для учнів початкових класів не має перевищувати вартість харчування для учнів 5-11 (12) класів;
- усі процеси мають відповідати вимогам Постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 р. № 305, нормам НАССР та законодавству з питань безпечності та якості харчових продуктів.
Субвенція є одним із кроків реформи шкільного харчування, яка ініційована першою леді Оленою Зеленською для забезпечення дітей якісним повноцінним харчуванням у закладах освіти, а також формування культури здорового харчування та поширення її серед українських родин.
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