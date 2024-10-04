В Україні запровадили безоплатне харчування для учнів початкових класів на 2024 рік. На це уряд виділив субвенцію на 2 мільярди гривень.

Про це повідомляє Міністерство освіти та науки, передають «Новини України – НСН».

«Від жовтня уряд забезпечить безоплатним одноразовим харчуванням учнів 1–4 класів. Для цього за ініціативою Президента України на 2024 рік з бюджету виділено 2 мільярди гривень, які будуть передані місцевим громадам у формі субвенції», – йдеться у повідомленні.

В МОН нагадали, що раніше гарячими обідами забезпечували лише учнів пільгових категорій, а фінансування покривалося коштом місцевих бюджетів.

Державна субвенція допоможе гарантувати належний рівень харчування для усіх учнів початкових класів, а також сприятиме формуванню правильних харчових звичок з раннього віку.

Механізм розподілу коштів субвенції затверджений Кабінетом міністрів України та забезпечить однакові умови для організації харчування в усіх закладах загальної середньої освіти країни.

Субвенція може бути використана як для придбання продуктів харчування, так і для оплати послуг кейтерингу та/або аутсорсингу.

В Україні запровадили безоплатне харчування для учнів початкових класів на 2024 рік — МОН

Основні умови для надання субвенції:

гаряче харчування організовується для всіх учнів початкових класів (1–4 класи);

у закладі освіти організовано процес очного навчання або поєднується очне з дистанційним;

заклади освіти можуть організовувати харчування самостійно через аутсорсинг або співпрацювати з підприємствами, що займаються кейтерингом.

розрахунок вартості гарячого харчування для учнів початкових класів не має перевищувати вартість харчування для учнів 5-11 (12) класів;

усі процеси мають відповідати вимогам Постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 р. № 305, нормам НАССР та законодавству з питань безпечності та якості харчових продуктів.

Субвенція є одним із кроків реформи шкільного харчування, яка ініційована першою леді Оленою Зеленською для забезпечення дітей якісним повноцінним харчуванням у закладах освіти, а також формування культури здорового харчування та поширення її серед українських родин.

Ще новини України: Психологічна допомога: як заспокоїти дитину під час тривоги в укритті