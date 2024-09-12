У Куп’янському районі Харківської області примусово евакуюють дітей. Куди звертатися і яку допомогу нададуть родинам.

Сьогодні на Раді оборони області ухвалили рішення щодо примусової евакуаціі 269 дітей із 29 населених пунктів Куп’янського району.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на голову Харківської ОДА Олега Снєгубова.

У Купʼянському районі примусово евакуюють дітей — яку допомогу нададуть родинам

Буде поведена евакуація:

Куп’янська ТГ — 10 населених пунктів, 158 дітей.

Курилівська ТГ — 6 населених пункти, 41 дитина.

Кіндрашівська ТГ — 13 населених пунктів, 70 дітей.

На сьогодні евакуювали 10 родин. Робота триває.

Повідомляється, що усі евакуйовані отримають матеріальну допомогу від міжнародних партнерів, зокрема ООН, гуманітарну, психологічну, юридичну підтримку.

Всі, хто цього потребують, отримують тимчасове проживання або ж за підтримки Укрзалізниці допомогу в евакуації до інших областей України.

«Нагадуємо, що діє «гаряча лінія» з питань евакуації — звертайтесь за цим номером телефону 0-800-33-92-91. Вас проконсультують і забезпечать супровід на всіх етапах», – наголосили в Харківській ОДА.

Із 10 травня, після активізації ворога на півночі області, із Вовчанського та Липцівського напрямків евакуювали 15 031 людина, з них 1282 дитини.

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