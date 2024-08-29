Громадська організація “ВПО України” видаватиме спеціальний подарунок для дітей ВПО, які народилися 1 вересня – у День знань.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на ГО “ВПО України”

2 вересня 2024 року запрошуються всі іменинники ВПО у Києві віком від 6 до 12 років на отримання подарунка до дня народження.

Захід відбудеться у м.Київ 2 вересня 2024 року.

Час буде уточнений волонтерами дзвінком до вас.

Для участі необхідно:

Дитина повинна мати статус ВПО;

Обов’язково треба заповнити реєстраційну форму;

Дочекатись дзвінка від волонтерів;

Дотриматись інструкцій від волонтерів;

Прибути на захід у вказаний час;

Пристуність дитини обов’язкова!

Повідомляється, що кількість місць обмежена, тому варто зареєструватися якомога швидше.

Реєстрація за посиланням.

Спеціальний подарунок для дітей ВПО, які народилися 1 вересня – хто може отримати

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