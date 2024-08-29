Громадська організація “ВПО України” видаватиме спеціальний подарунок для дітей ВПО, які народилися 1 вересня – у День знань.
Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на ГО “ВПО України”
2 вересня 2024 року запрошуються всі іменинники ВПО у Києві віком від 6 до 12 років на отримання подарунка до дня народження.
Захід відбудеться у м.Київ 2 вересня 2024 року.
Час буде уточнений волонтерами дзвінком до вас.
Для участі необхідно:
- Дитина повинна мати статус ВПО;
- Обов’язково треба заповнити реєстраційну форму;
- Дочекатись дзвінка від волонтерів;
- Дотриматись інструкцій від волонтерів;
- Прибути на захід у вказаний час;
Пристуність дитини обов’язкова!
Повідомляється, що кількість місць обмежена, тому варто зареєструватися якомога швидше.
Реєстрація за посиланням.
Спеціальний подарунок для дітей ВПО, які народилися 1 вересня – хто може отримати
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