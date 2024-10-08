У Херсоні запрацювало безкоштовне соціальне таксі. Хто зможе скористатися послугою і як це зробити.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Моя допомога.

Скористатися послугами “Соціального таксі” можуть:

особи, які мають порушення опорно-рухового апарату

діти з інвалідністю (у супроводі дорослого)

хворі, які мають поранення після обстрілів і не можуть самостійно пересуватися

люди з хронічними захворюваннями, які обмежують здатність до самостійного пересування

Соціальне таксі у Херсоні – для кого доступна послуга

Куди можуть доставити:

лікарні

заклади соціальної сфери

пенсійний фонд

РАЦС

ЦНАП

банківські установи

визначене місце евакуації

Послуга надається безкоштовно і тільки в межах Херсонської міської територіальної громади. На зараз (тимчасово) заявки не приймаються із Садового та Антонівки, а також частини Дніпровського району – у зв’язку зі складною безпековою ситуацією там. Обмеження можуть змінюватися залежно від безпекової ситуації та погодних умов.

Прийом заявок здійснюється за номером: 0980180808 (з 9.00 до 16.00 у будні) за 2 дні до поїздки (це дає можливість спланувати та розподілити роботу екіпажів).

Екстрено приймаються заявки тільки стосовно закладів охорони здоров’я.

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