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Соціальне таксі у Херсоні – для кого доступна послуга

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Журналіст
Соціальне таксі у Херсоні – для кого доступна послуга

У Херсоні запрацювало безкоштовне соціальне таксі. Хто зможе скористатися послугою і як це зробити.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Моя допомога.

Скористатися послугами “Соціального таксі” можуть:

  • особи, які мають порушення опорно-рухового апарату
  • діти з інвалідністю (у супроводі дорослого)
  • хворі, які мають поранення після обстрілів і не можуть самостійно пересуватися
  • люди з хронічними захворюваннями,  які обмежують здатність до самостійного пересування

Соціальне таксі у Херсоні – для кого доступна послуга

Соціальне таксі у Херсоні – для кого доступна послуга

Куди можуть доставити:

  • лікарні
  • заклади соціальної сфери
  • пенсійний фонд
  • РАЦС
  • ЦНАП
  • банківські установи
  • визначене місце евакуації

Послуга надається безкоштовно і тільки в межах Херсонської міської територіальної громади. На зараз (тимчасово) заявки не приймаються із Садового та Антонівки, а також частини Дніпровського району – у зв’язку зі складною безпековою ситуацією там. Обмеження можуть змінюватися залежно від безпекової ситуації та погодних умов.

Прийом заявок здійснюється за номером: 0980180808 (з 9.00 до 16.00 у будні) за 2 дні до поїздки (це дає можливість спланувати та розподілити роботу екіпажів).

Екстрено приймаються заявки тільки стосовно закладів охорони здоров’я.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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