У Херсоні запрацювало безкоштовне соціальне таксі. Хто зможе скористатися послугою і як це зробити.
Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Моя допомога.
Скористатися послугами “Соціального таксі” можуть:
- особи, які мають порушення опорно-рухового апарату
- діти з інвалідністю (у супроводі дорослого)
- хворі, які мають поранення після обстрілів і не можуть самостійно пересуватися
- люди з хронічними захворюваннями, які обмежують здатність до самостійного пересування
Соціальне таксі у Херсоні – для кого доступна послуга
Куди можуть доставити:
- лікарні
- заклади соціальної сфери
- пенсійний фонд
- РАЦС
- ЦНАП
- банківські установи
- визначене місце евакуації
Послуга надається безкоштовно і тільки в межах Херсонської міської територіальної громади. На зараз (тимчасово) заявки не приймаються із Садового та Антонівки, а також частини Дніпровського району – у зв’язку зі складною безпековою ситуацією там. Обмеження можуть змінюватися залежно від безпекової ситуації та погодних умов.
Прийом заявок здійснюється за номером: 0980180808 (з 9.00 до 16.00 у будні) за 2 дні до поїздки (це дає можливість спланувати та розподілити роботу екіпажів).
Екстрено приймаються заявки тільки стосовно закладів охорони здоров’я.
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