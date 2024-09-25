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Ремонтні комплекти для відновлення житла – хто і де може отримати

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Журналіст
Ремонтні комплекти для відновлення житла – хто і де може отримати

БФ Карітас Херсон готовий надати ремонтні комплекти для відновлення житла для українців. Як отримати допомогу.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Моя допомога.

Благодійний фонд Карітас Херсон надаватиме допомогу у вигляді ремонтних комплектів для тимчасового відновлення пошкоджених приватних будинків. Якщо ваш дім постраждав, фонд забезпечить швидке реагування у межах 24-72 годин.

Ремонтні комплекти для відновлення житла – хто і де може отримати

Ремонтні комплекти для відновлення житла – хто і де може отримати

До складу ремкомплекту входять всі необхідні матеріали, зокрема:

  • тент високої міцності (4х6 м)
  • поліетиленова плівка (1,5×100 м)
  • соснові дошки, рейки, плита OSB
  • цвяхи будівельні, монтажна піна
  • інструменти: молоток, ножівка, лом, скобозабивний пістолет

Щоб отримати допомогу, потрібно приїхати до фонду та надати фото пошкодженого майна, акт про пошкодження майна або виписку від поліції.

Адреса осередку: вул. Гагаріна 11, смт. Зеленівка, Херсонський район.

Комплекти видаються лише для відновлення приватних будинків.

Довідки: 0958000577.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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