БФ Карітас Херсон готовий надати ремонтні комплекти для відновлення житла для українців. Як отримати допомогу.
Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Моя допомога.
Благодійний фонд Карітас Херсон надаватиме допомогу у вигляді ремонтних комплектів для тимчасового відновлення пошкоджених приватних будинків. Якщо ваш дім постраждав, фонд забезпечить швидке реагування у межах 24-72 годин.
Ремонтні комплекти для відновлення житла – хто і де може отримати
До складу ремкомплекту входять всі необхідні матеріали, зокрема:
- тент високої міцності (4х6 м)
- поліетиленова плівка (1,5×100 м)
- соснові дошки, рейки, плита OSB
- цвяхи будівельні, монтажна піна
- інструменти: молоток, ножівка, лом, скобозабивний пістолет
Щоб отримати допомогу, потрібно приїхати до фонду та надати фото пошкодженого майна, акт про пошкодження майна або виписку від поліції.
Адреса осередку: вул. Гагаріна 11, смт. Зеленівка, Херсонський район.
Комплекти видаються лише для відновлення приватних будинків.
Довідки: 0958000577.
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