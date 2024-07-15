Через війну українці щодня стикаються з психологічними викликами. Втрата близьких, майна, страх обстрілів, вимушений переїзд спричиняють постійний стрес, тривогу та відчуття невизначеності. Міжнародною організацією з міграції в Україні надається психологічна допомога. “Новини України – НСН” розповідають, як її отримати.

Представництво Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні та агенція plusone social impact запустили інформаційну кампанію, що привертає увагу до психологічних станів та емоцій українців і розповідає про можливості отримати допомогу.

Так як в Україні культура уваги до емоцій та їх розуміння тільки зароджується, кампанія проговорює поширені емоції та стани, з якими зіштовхуються українці, та розповідає, як розпізнати погіршення ментального стану В себе чи близьких.

Зокрема, кампанія говорить про:

Невизначеність, що може викликати відчуття втрати контролю над своїм життям.

Тугу за домом, з якою зіштовхнулися близько 10 мільйонів українців, що вимушені були покинути домівки через російську агресію. Іноді сум за домом такий глибокий, що перекриває всі інші емоції, і не дозволяє адаптуватися на новому місці.

Страх нового початку. Необхідність приймати важливі рішення може викликати постійні вагання та тривогу.

Психологічна допомога від МОМ – як розпізнати погіршення ментального стану і куди звертатися

Безсилля, яке легко сплутати зі втомою і намагатися вгамувати його п’ятою чашкою кави за день. Та якщо сил немає з самого ранку, а побутові справи стають надзавданням – це привід звернути увагу на свій психологічний стан.

«МОМ нагадує, що з кожною з цих ситуацій впоратися легше, якщо можеш нею поділитися. І навіть коли негативні емоції є природною реакцією на обставини, переживання можна полегшити. Підтримка поруч!», – йдеться в повідомленні організації.

Гаряча лінія МОМ надає безкоштовну та конфіденційну допомогу у дев’яти країнах. Фахівці гарячої лінії – психологи та психіатр – працюють щодня з 10:00 до 20:00.

Тут можна отримати швидку консультацію для негайної підтримки, серію безкоштовних сеансів у зручному форматі або ж спеціалізовану допомогу для вирішення складних психологічних проблем.

Контакти безоплатної гарячої лінії МОМ «Підтримка поруч»:

Україна 0800 211 444

Литва +370 800 00 474

Чехія +420 800 050 770

Румунія +40 31 631 5736

Угорщина +36 80 984 544

Велика Британія +44 808 164 86 68

Словаччина +421 800 601 078

Молдова 080-000-001

Польща +48 22 104 32 38, +48 800 088 091

Дізнатися більше про кампанію і отримати корисні рекомендації від психологів можна на сайті https://iom-emotionline.com.ua/

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

Грошові виплати;

Продуктові набори;

Одяг від благодійників;

предмети побуту від фондів;

тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.

Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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