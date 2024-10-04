Дітям, яких лякає сигнал повітряної тривоги, необхідна психологічна допомога. Поради, як заспокоїти дитину під час тривоги в укритті.
Фахівці Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?», ініційованої Першою леді Оленою Зеленською, надали поради, як заспокоїти дитину під час тривоги в укритті.
Про це розповідають “«Новини України – НСН» з посиланням на Мінреінтеграції.
Для учнів 1–4 класів дихальна техніка «Долонька»:
- Розкрийте долоньки та поставте вказівний палець правої руки на запʼястя лівої.
- Зробіть вдих носом і проведіть вказівним пальцем угору до кінчика мізинця лівої руки та затримайтесь. Потім повільно видихніть ротом, проводячи пальцем по мізинцю вниз.
- Зробіть паузу й повторіть те саме з іншими пальцями обох рук.
- Розітріть долоньки та потрусіть ними.
Для учнів 5–7 класів тілесна техніка «Метелик»:
- Стоячи схрестіть долоні на грудях і зімкніть великі пальці так, щоб вони нагадували метелика.
- По черзі постукуйте долонями по грудях і зробіть повільні вдих і видих.
Психологічна допомога: як заспокоїти дитину під час тривоги в укритті
Для учнів 8–9 класів практика «Заземлення»:
- Зосередьте свої думки та спробуйте уповільнити їх.
- Видихніть повітря з легень і зробіть повільний глибокий вдих.
- Притисніть ступні до підлоги та плавно витягніть руки вздовж тіла або зімкніть долоні перед собою.
- Поставте подумки собі питання: «Які 5 предметів ви бачите? Які 3–4 звуки чуєте? Які запахи відчуваєте?».
Для учнів 10–11 класів техніка «Стоп»:
- Сфокусуйтеся на тому, про що ви думаєте, і на емоціях, які викликають думки.
- Спробуйте розслабити всі частини тіла.
- Подумайте про те, яка конкретна коротка дія зможе покращити ваш стан, і зробіть її.
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