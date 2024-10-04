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Психологічна допомога: як заспокоїти дитину під час тривоги в укритті

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Психологічна допомога: як заспокоїти дитину під час тривоги в укритті

Дітям, яких лякає сигнал повітряної тривоги, необхідна психологічна допомога. Поради, як заспокоїти дитину під час тривоги в укритті.

Фахівці Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?», ініційованої Першою леді Оленою Зеленською, надали поради, як заспокоїти дитину під час тривоги в укритті.

Про це розповідають “«Новини України – НСН» з посиланням на Мінреінтеграції.

Для учнів 1–4 класів дихальна техніка «Долонька»:

  • Розкрийте долоньки та поставте вказівний палець правої руки на запʼястя лівої.
  • Зробіть вдих носом і проведіть вказівним пальцем угору до кінчика мізинця лівої руки та затримайтесь. Потім повільно видихніть ротом, проводячи пальцем по мізинцю вниз.
  • Зробіть паузу й повторіть те саме з іншими пальцями обох рук.
  • Розітріть долоньки та потрусіть ними.

Для учнів 5–7 класів тілесна техніка «Метелик»:

  • Стоячи схрестіть долоні на грудях і зімкніть великі пальці так, щоб вони нагадували метелика.
  • По черзі постукуйте долонями по грудях і зробіть повільні вдих і видих.

Психологічна допомога: як заспокоїти дитину під час тривоги в укритті

Психологічна допомога: як заспокоїти дитину під час тривоги в укритті

Для учнів 8–9 класів практика «Заземлення»:

  • Зосередьте свої думки та спробуйте уповільнити їх.
  • Видихніть повітря з легень і зробіть повільний глибокий вдих.
  • Притисніть ступні до підлоги та плавно витягніть руки вздовж тіла або зімкніть долоні перед собою.
  • Поставте подумки собі питання: «Які 5 предметів ви бачите? Які 3–4 звуки чуєте? Які запахи відчуваєте?».

Для учнів 10–11 класів техніка «Стоп»:

  • Сфокусуйтеся на тому, про що ви думаєте, і на емоціях, які викликають думки.
  • Спробуйте розслабити всі частини тіла.
  • Подумайте про те, яка конкретна коротка дія зможе покращити ваш стан, і зробіть її.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

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