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“Пакунок малюка” – як отримати, які документи потрібні

Автор -
Журналіст
“Пакунок малюка” – як отримати, які документи потрібні

У Міністерстві соціальної політики України нагадали, як батькам новонародженої дитини отримати “Пакунок малюка”.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Мінсоцполітики.

Понад 90 якісних речей у чудовому боксі ваша родина зможе отримати в пологовому будинку після народження дитини, – йдеться в повідомленні.

У Мінсоцполітики зауважили, що якщо в цей момент там відсутній бебі-бокс, протягом 30 календарних днів із дня народження дитини можна подати заяву на його отримання.

Заяву можна подати:

  • до органів соціального захисту населення;
  • до Центру надання адміністративних послуг(ЦНАП) за місцем проживання/перебування.

Будуть необхідні документи:

  • Заява про надання «Пакунка малюка»;
  • Свідоцтво про народження дитини.

“Пакунок малюка” – як отримати, які документи потрібні

“Пакунок малюка” – як отримати, які документи потрібні

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