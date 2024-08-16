У Міністерстві соціальної політики України нагадали, як батькам новонародженої дитини отримати “Пакунок малюка”.
Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Мінсоцполітики.
Понад 90 якісних речей у чудовому боксі ваша родина зможе отримати в пологовому будинку після народження дитини, – йдеться в повідомленні.
У Мінсоцполітики зауважили, що якщо в цей момент там відсутній бебі-бокс, протягом 30 календарних днів із дня народження дитини можна подати заяву на його отримання.
Заяву можна подати:
- до органів соціального захисту населення;
- до Центру надання адміністративних послуг(ЦНАП) за місцем проживання/перебування.
Будуть необхідні документи:
- Заява про надання «Пакунка малюка»;
- Свідоцтво про народження дитини.
“Пакунок малюка” – як отримати, які документи потрібні
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