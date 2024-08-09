Команда Depaul Україна відкриває набір до дитячого центру у Миколаєві. Як подати заявку на участь.
Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на Depaul Україна
«Щоб підтримати найменших українців та їхніх батьків, ми створили дитячі центри, де дітки не лише соціалізуються, але і розвиваються та навчаються новому. Тим часом батьки мають час на власні справи або відпочинок. І найголовніше, що це абсолютно безкоштовно», – йдеться в повідомленні..
Просто зараз запускається набір до дитячих груп у Миколаєві.
Щоб дитина мала змогу відвідувати дитяй центр треба заповнити коротку форму: https://forms.gle/44mbzFckPvKxrNnD7
Серед занять, які чекають на дітей:
- полуденка та підготовка до школи для дошкільнят
- творчі майстерні для дітей та дорослих.
- ігротека.
- психологічна підтримка за запитом батьків та дітей.
«Дитячий центр дозволяє батькам на три місяці забезпечити дитину перебуванням у комфортному середовищі, аби самим занятися облаштуванням життя родини!», – додали у Depaul Україна.
Набір до безкоштовного дитячого центру у Миколаєві – як подати заявку
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