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Набір до безкоштовного дитячого центру у Миколаєві – як подати заявку

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Набір до безкоштовного дитячого центру у Миколаєві - як подати заявку

Команда Depaul Україна відкриває набір до дитячого центру у Миколаєві. Як подати заявку на участь.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на Depaul Україна

«Щоб підтримати найменших українців та їхніх батьків, ми створили дитячі центри, де дітки не лише соціалізуються, але і розвиваються та навчаються новому. Тим часом батьки мають час на власні справи або відпочинок. І найголовніше, що це абсолютно безкоштовно», – йдеться в повідомленні..

Просто зараз запускається набір до дитячих груп у Миколаєві.

Щоб дитина мала змогу відвідувати дитяй центр треба заповнити коротку форму: https://forms.gle/44mbzFckPvKxrNnD7

Серед занять, які чекають на дітей:

  •  полуденка та підготовка до школи для дошкільнят
  • творчі майстерні для дітей та дорослих.
  • ігротека.
  • психологічна підтримка за запитом батьків та дітей.

«Дитячий центр дозволяє батькам на три місяці забезпечити дитину перебуванням у комфортному середовищі, аби самим занятися облаштуванням життя родини!», – додали у Depaul Україна.

Набір до безкоштовного дитячого центру у Миколаєві – як подати заявку

Набір до безкоштовного дитячого центру у Миколаєві - як подати заявку

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