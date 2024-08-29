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Тег:
Економіка
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Набір для аварійного ремонту від Карітас Запоріжжя – як зареєструватися

Автор -
Журналіст
Набір для аварійного ремонту від Карітас Запоріжжя – як зареєструватися

Благодійна організація Карітас Запоріжжя видаватиме набір для аварійного ремонту. Як подати заявку.

Триває реєстрація на комплекти для швидкого ремонту в рамках проєкту ​”Багатосекторна допомога постраждалим від війни в Україні”, за підтримки благодійних організацій, включаючи Карітас Запоріжжя.

Про це розповідають “Новини України – НСН”.

Отримати допомогу можуть домогосподарства, які не отримували подібних наборів від інших благодійних організацій, включаючи Карітас Запоріжжя.

Які документи потрібні:

  • підтвердження пошкодження майна у 2024 році.

Набір забирається самостійно зі складу.

Набір для аварійного ремонту від Карітас Запоріжжя – як зареєструватися

Набір для аварійного ремонту від Карітас Запоріжжя – як зареєструватися

Набір для самостійного ремонту включає:

  • Армований брезент
  • Плівку
  • Дошки
  • Рейки
  • OSB плити
  • Цвяхи
  • Монтажну піну
  • Молоток
  • Пилку
  • Цвяходер
  • Будівельний степлер зі скобами.

Реєстрація за посиланням.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

Джерело: Соціалочка.

Ще новини України: Екстрена грошова допомога до 36 000 грн у восьми областях: хто і як може отримати

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