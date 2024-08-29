Благодійна організація Карітас Запоріжжя видаватиме набір для аварійного ремонту. Як подати заявку.
Триває реєстрація на комплекти для швидкого ремонту в рамках проєкту ”Багатосекторна допомога постраждалим від війни в Україні”, за підтримки благодійних організацій, включаючи Карітас Запоріжжя.
Про це розповідають “Новини України – НСН”.
Отримати допомогу можуть домогосподарства, які не отримували подібних наборів від інших благодійних організацій, включаючи Карітас Запоріжжя.
Які документи потрібні:
- підтвердження пошкодження майна у 2024 році.
Набір забирається самостійно зі складу.
Набір для аварійного ремонту від Карітас Запоріжжя – як зареєструватися
Набір для самостійного ремонту включає:
- Армований брезент
- Плівку
- Дошки
- Рейки
- OSB плити
- Цвяхи
- Монтажну піну
- Молоток
- Пилку
- Цвяходер
- Будівельний степлер зі скобами.
Реєстрація за посиланням.
Джерело: Соціалочка.
Ще новини України: Екстрена грошова допомога до 36 000 грн у восьми областях: хто і як може отримати