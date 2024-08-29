Благодійна організація Карітас Запоріжжя видаватиме набір для аварійного ремонту. Як подати заявку.

Триває реєстрація на комплекти для швидкого ремонту в рамках проєкту ​”Багатосекторна допомога постраждалим від війни в Україні”, за підтримки благодійних організацій, включаючи Карітас Запоріжжя.

Про це розповідають “Новини України – НСН”.

Отримати допомогу можуть домогосподарства, які не отримували подібних наборів від інших благодійних організацій, включаючи Карітас Запоріжжя.

Які документи потрібні:

підтвердження пошкодження майна у 2024 році.

Набір забирається самостійно зі складу.

Набір для аварійного ремонту від Карітас Запоріжжя – як зареєструватися

Набір для самостійного ремонту включає:

Армований брезент

Плівку

Дошки

Рейки

OSB плити

Цвяхи

Монтажну піну

Молоток

Пилку

Цвяходер

Будівельний степлер зі скобами.

Реєстрація за посиланням.

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Джерело: Соціалочка.

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