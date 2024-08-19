Благодійною організацією «Фонд Право на Життя» видаватиметься молочна суміш для дітей ВПО віком від 3 до 7 років у Дніпрі. Як подати заявку.
Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на Фонд Право на Життя.
«Доброго дня! Ради повідомити, що є можливість надати гуманітарну допомогу для родин з дітьми у м. Дніпро, а саме:
Дитяча молочна суміші №4, від 3 до 7 років», – йдеться в повідомленні.
У Фонді наголошують, що це стосується тільки тих, кому це дійсно необхідно.
Для реєстрації треба пройти за посиланням: https://forms.gle/mc26ZbzGR33d9tgJA
Молочна суміш для дітей ВПО до 7 років у Дніпрі – як подати заявку
Правила отримання:
- підписатися на фонд у соціальних мережах.
- приєднатися до телеграм-каналу фонду
- заповнити Гугл форму та вказати бажану кількість банок.
Куди звертатися
Видача допомогі відбувається за адресою: м.Дніпро, пр.Гагаріна,35
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