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Молочна суміш для дітей ВПО до 7 років у Дніпрі – як подати заявку

Автор -
Журналіст
Молочна суміш для дітей ВПО до 7 років у Дніпрі – як подати заявку

Благодійною організацією «Фонд Право на Життя» видаватиметься молочна суміш для дітей ВПО віком від 3 до 7 років у Дніпрі. Як подати заявку.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на Фонд Право на Життя.

«Доброго дня! Ради повідомити, що є можливість надати гуманітарну допомогу для родин з дітьми у м. Дніпро, а саме:

Дитяча молочна суміші №4, від 3 до 7 років», – йдеться в повідомленні.

У Фонді наголошують, що це стосується тільки тих, кому це дійсно необхідно.

Для реєстрації треба пройти за посиланням: https://forms.gle/mc26ZbzGR33d9tgJA

Молочна суміш для дітей ВПО до 7 років у Дніпрі – як подати заявку

Молочна суміш для дітей ВПО до 7 років у Дніпрі – як подати заявку

Правила отримання:

  • підписатися на фонд у соціальних мережах.
  • приєднатися до телеграм-каналу фонду
  • заповнити Гугл форму та вказати бажану кількість банок.

Куди звертатися

Видача допомогі відбувається за адресою: м.Дніпро, пр.Гагаріна,35

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

Ще новини України: Хто і як може отримати грошову допомогу від УВКБ ООН – критерії оновлено

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