Луганська ОВА видаватиме кам’яне вугілля для ВПО з Луганщини на опалювальний сезон 2024-2025 рр. Хто і як може отримати.
Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Крмеіняни Дніпра.
ВПО з Луганської області можуть отримати допомогу у вигляді кам’яного вугілля на опалювальний сезон 2024-2025 рр.
Кам’яне вугілля для ВПО з Луганщини – як отримати
Для цього необхідно зателефонувати до Кремінського гуманітарного хабу за номером 0664839248 і надати наступну інформацію:
- ПІБ;
- Місце перебування;
- Місце реєстрації;
- Потребу в тонах.
Інформація приймається до 14.08.2024 року.
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