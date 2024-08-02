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Кам’яне вугілля для ВПО з Луганщини – як отримати

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Журналіст
Кам’яне вугілля для ВПО з Луганщини – як отримати

Луганська ОВА видаватиме кам’яне вугілля для ВПО з Луганщини на опалювальний сезон 2024-2025 рр. Хто і як може отримати.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Крмеіняни Дніпра.

ВПО з Луганської області можуть отримати допомогу у вигляді кам’яного вугілля на опалювальний сезон 2024-2025 рр.

Кам’яне вугілля для ВПО з Луганщини – як отримати

Кам’яне вугілля для ВПО з Луганщини – як отримати

Для цього необхідно зателефонувати до Кремінського гуманітарного хабу за номером 0664839248 і надати наступну інформацію:

  • ПІБ;
  • Місце перебування;
  • Місце реєстрації;
  • Потребу в тонах.

Інформація приймається до 14.08.2024 року.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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