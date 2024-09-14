Мешканцям однієї з громад Херсонської області видаватимуть індивідуальні непродовольчі набори. Як подати заявку.
Відкрита реєстрація на отримання індивідуальних непродовольчих зимових наборів для мешканці Білозерської громади Херсонської області.
Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Моя допомога.
До складу одного набору входять:
- матрац
- спальний мішок
- термоковдра
- павербанк
- ліхтар
- термос
Зареєструватись на отримання набору можуть всі жителі громади. Враховуючи безпекову ситуацію в регіоні, видача непродовольчих наборів буде відбуватись лише в Миролюбівці, Надеждівці та Правдиному. Один індивідуальний набір розрахований на одну людину, тому в одну анкету потрібно зареєструвати всіх членів домогосподарства.
Індивідуальні непродовольчі набори для мешканців однієї з громад Херсонської області – як подати заявку
Індивідуальні непродовольчі набори будуть розподілені серед осіб, які входять в перелік:
- будинок домогосподарства (ДГ) був пошкоджений внаслідок воєнних дій.
- самотні люди.
- особи з інвалідністю.
- хронічні захворювання.
- особи похилого віку.
- вагітні чи жінки на грудному вигодовуванні.
- статус батька одинака/матері одиначки
- статус багатодітної родини.
- ДГ, де проживають діти, розлучені зі своїми родинами.
- домогосподарства, де головує жінка
- малозабезпечені ДГ (із заробітком до 7000 гривень)
Також буде враховано чи особа вже отримувала такі набори впродовж останніх трьох місяців.
Довідки: 0800337846
Подати заявку можна за посиланням.
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