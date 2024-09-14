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Індивідуальні непродовольчі набори для мешканців однієї з громад Херсонської області – як подати заявку

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Індивідуальні непродовольчі набори для мешканців однієї з громад Херсонської області – деталі

Мешканцям однієї з громад Херсонської області видаватимуть індивідуальні непродовольчі набори. Як подати заявку.

Відкрита реєстрація на отримання індивідуальних непродовольчих зимових наборів для мешканці Білозерської громади Херсонської області.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Моя допомога.

До складу одного набору входять:

  • матрац
  • спальний мішок
  • термоковдра
  • павербанк
  • ліхтар
  • термос

Зареєструватись на отримання набору можуть всі жителі громади. Враховуючи безпекову ситуацію в регіоні, видача непродовольчих наборів буде відбуватись лише в Миролюбівці, Надеждівці та Правдиному. Один індивідуальний набір розрахований на одну людину, тому в одну анкету потрібно зареєструвати всіх членів домогосподарства.

Індивідуальні непродовольчі набори для мешканців однієї з громад Херсонської області – як подати заявку

Індивідуальні непродовольчі набори для мешканців однієї з громад Херсонської області – деталі

Індивідуальні непродовольчі набори будуть розподілені серед осіб, які входять в перелік:

  • будинок домогосподарства (ДГ) був пошкоджений внаслідок воєнних дій.
  • самотні люди.
  • особи з інвалідністю.
  • хронічні захворювання.
  • особи похилого віку.
  • вагітні чи жінки на грудному вигодовуванні.
  • статус батька одинака/матері одиначки
  • статус багатодітної родини.
  • ДГ, де проживають діти, розлучені зі своїми родинами.
  • домогосподарства, де головує жінка
  • малозабезпечені ДГ (із заробітком до 7000 гривень)

Також буде враховано чи особа вже отримувала такі набори впродовж останніх трьох місяців.

Довідки: 0800337846

Подати заявку можна за посиланням.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

Ще новини України: 14 фондів, які зараз надають грошову допомогу українцям: список

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