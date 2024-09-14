Мешканцям однієї з громад Херсонської області видаватимуть індивідуальні непродовольчі набори. Як подати заявку.

Відкрита реєстрація на отримання індивідуальних непродовольчих зимових наборів для мешканці Білозерської громади Херсонської області.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Моя допомога.

До складу одного набору входять:

матрац

спальний мішок

термоковдра

павербанк

ліхтар

термос

Зареєструватись на отримання набору можуть всі жителі громади. Враховуючи безпекову ситуацію в регіоні, видача непродовольчих наборів буде відбуватись лише в Миролюбівці, Надеждівці та Правдиному. Один індивідуальний набір розрахований на одну людину, тому в одну анкету потрібно зареєструвати всіх членів домогосподарства.

Індивідуальні непродовольчі набори для мешканців однієї з громад Херсонської області – як подати заявку

Індивідуальні непродовольчі набори будуть розподілені серед осіб, які входять в перелік:

будинок домогосподарства (ДГ) був пошкоджений внаслідок воєнних дій.

самотні люди.

особи з інвалідністю.

хронічні захворювання.

особи похилого віку.

вагітні чи жінки на грудному вигодовуванні.

статус батька одинака/матері одиначки

статус багатодітної родини.

ДГ, де проживають діти, розлучені зі своїми родинами.

домогосподарства, де головує жінка

малозабезпечені ДГ (із заробітком до 7000 гривень)

Також буде враховано чи особа вже отримувала такі набори впродовж останніх трьох місяців.

Довідки: 0800337846

Подати заявку можна за посиланням.

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