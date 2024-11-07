Деяким українцям видаватиметься гуманітарна допомога в Одесі. Відкрита реєстрація на отримання дитячого харчування та вітамінів.
Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Моя допомога.
Повідомляється, що дитячий Центр “Мауглі” відкрив реєстрацію на отримання дитячого харчування (Novalac1) та вітамінів
Дата видачі 8 листопада на 14.00 та
9 листопада о 10.30 за адресою:
вул. Градоначальника 1.
Гуманітарна допомога в Одесі – хто і що може отримати
Поати заявку можна за посиланням.
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