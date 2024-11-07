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Гуманітарна допомога в Одесі – хто і що може отримати

Автор -
Журналіст
nikopol.net@ukr.net
Гуманітарна допомога в Одесі – хто і що може отримати

Деяким українцям видаватиметься гуманітарна допомога в Одесі. Відкрита реєстрація на отримання дитячого харчування та вітамінів.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Моя допомога.

Повідомляється, що дитячий Центр “Мауглі”  відкрив реєстрацію на отримання дитячого харчування (Novalac1) та вітамінів

Дата видачі 8 листопада на 14.00 та

9 листопада о 10.30 за адресою:

вул. Градоначальника 1.

Гуманітарна допомога в Одесі – хто і що може отримати

Гуманітарна допомога в Одесі – хто і що може отримати

Поати заявку можна за посиланням.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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