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Гуманітарна допомога для українців у Львові – хто і що може отримати

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Журналіст
Гуманітарна допомога для українців у Львові – хто і що може отримати

У Львові видається гуманітарна допомога у вигляді нових дитячих кросівок. Як їх отримати і які розміри є в наявності.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на Моя допомога.

Повідомляється, що благодійники з Польщі передали для українських діток 199 пар красивих новеньких кросівочок.

«Є такі розміри: від 27 до 32. Якщо Ви належите до пільгових категорій населення, то обов’язково беріть ваших діток та приходьте». – йдеться в повідомленні.

Видача у понеділок, вівторок, четвер та п’ятницю з 12 до 16 год. з копіями документів.

Адреса: Вул. Сластіона, 2 (прибудова)

Гуманітарна допомога для українців у Львові – хто і що може отримати

Гуманітарна допомога для українців у Львові – хто і що може отримати

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

Ще новини України: Грошова допомога дітям, постраждалим від війни: як і хто може отримати

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