У Львові видається гуманітарна допомога у вигляді нових дитячих кросівок. Як їх отримати і які розміри є в наявності.
Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на Моя допомога.
Повідомляється, що благодійники з Польщі передали для українських діток 199 пар красивих новеньких кросівочок.
«Є такі розміри: від 27 до 32. Якщо Ви належите до пільгових категорій населення, то обов’язково беріть ваших діток та приходьте». – йдеться в повідомленні.
Видача у понеділок, вівторок, четвер та п’ятницю з 12 до 16 год. з копіями документів.
Адреса: Вул. Сластіона, 2 (прибудова)
Гуманітарна допомога для українців у Львові – хто і що може отримати
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