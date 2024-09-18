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Гігієнічні набори для ВПО сімей з дітьми у Кропивницькому – як отримати

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Гігієнічні набори для ВПО сімей з дітьми у Кропивницькому – як отримати

ВПО сім’ї з дітьми у Кропивницькому можуть отримати гігієнічні набори. Видача допомоги відбудеться 19 вересня. Як отримати.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Моя допомога.

19 вересня  з 8.30 до 11.00 відбудеться видача гуманітарної допомоги для ВПО: гігієнічний набір для сімей з дітьми.

З собою обов’язково мати такі документи:

  • довідку ВПО (батьків та дітей).

Довідка повинна бути оформлена в м.Кропивницький. Видача здійснються для тих, хто ще не отримував такий набір.

Гігієнічні набори для ВПО сімей з дітьми у Кропивницькому – як отримати

Гігієнічні набори для ВПО сімей з дітьми у Кропивницькому – як отримати

Де отримати допомогу

Гігієнічний набір можна отримати за адресою:

  • м. Кропивницький, вул. Шатила 12

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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