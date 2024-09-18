ВПО сім’ї з дітьми у Кропивницькому можуть отримати гігієнічні набори. Видача допомоги відбудеться 19 вересня. Як отримати.
Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Моя допомога.
19 вересня з 8.30 до 11.00 відбудеться видача гуманітарної допомоги для ВПО: гігієнічний набір для сімей з дітьми.
З собою обов’язково мати такі документи:
- довідку ВПО (батьків та дітей).
Довідка повинна бути оформлена в м.Кропивницький. Видача здійснються для тих, хто ще не отримував такий набір.
Гігієнічні набори для ВПО сімей з дітьми у Кропивницькому – як отримати
Де отримати допомогу
Гігієнічний набір можна отримати за адресою:
- м. Кропивницький, вул. Шатила 12
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