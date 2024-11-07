Українцям у Польщі надається допомога на житло. В країні діє програма “Крок додому”, створена для підтримки українських біженців.

У Польщі діє програма підтримки українських біженців, що допомагає з орендою житла. Вона передбачає допомогу у пошуку житла, часткове покриття витрат на послуги агентства, страхування та юридичний супровід під час укладення договору оренди.

Про це йдеться на порталі Habibat.Pl, передають “Новини України – НСН”.

Як отримати допомогу на оренду квартири в Польщі

Програма “Крок додому” створена для підтримки українців, які були змушені залишити свої домівки через війну та стикаються з труднощами під час оренди житла в Польщі.

Допомога на житло для українців у Польщі – хто і як може отримати

Для участі в програмі потрібно відповідати наступним критеріям:

Перетин кордону після 24 лютого 2022 року (необхідне документальне підтвердження).

Проживання на території Польщі на момент подання заявки.

Готовність орендувати житло терміном не менше 12 місяців.

Наявність мінімального доходу домогосподарства (від 3 000 до 4 500 злотих, залежно від воєводства).

Належність до групи ризику втрати житла.

Учасники програми також можуть отримати фінансову підтримку на сплату депозиту та часткове відшкодування орендної плати. Фундація надає додаткову допомогу для адаптації, покриваючи витрати на мовні курси, професійне навчання або догляд за дітьми.

Заявку на участь у програмі можна подати онлайн за посиланням. Рекомендується заповнювати форму не раніше ніж за 31 день до планованої дати початку оренди.

Очікування на верифікацію заявки зазвичай становить близько 7 днів, проте цей термін може змінюватися залежно від кількості поданих заявок.

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