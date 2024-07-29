Благодійний партнерський проект “Дітям війни” пропонує відпочинок у м.Кам’янець-Подільський для дітей ВПО з Мелітополя. Триває реєстрація.
Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на “Мелітополь Саме тут. Дніпро”
Благодійний партнерський проект “Дітям війни” пропонує дітям ВПО з міста Мелітополя, які знаходчться на підконтрольній території України та навчаються у мелітопольських закладах освіти віком від 10 до 15 років відпочити у м.Кам’янець-Подільському (Хмельницька область) протягом 14 днів з 14 по 28 серпня 2024 року.
Під час відпочинку дітей з ними будуть перебувати педагоги з міста Мелітополя.
Проживання, харчування, екскурсії безкоштовно.
Безкоштовний відпочинок для дітей ВПО з Мелітополя у м.Кам’янець-Подільський – як зареєструватися
Трансфер до місця відпочинку і у зворотній бік за рахунок батьків.
Як взяти участь
Для участі необхідно зареєструватися за посиланням.
Детальна інформація щодо поїздки буде повідомлена після реєстрації.
Телефон для довідок: 0683672811.
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