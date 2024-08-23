Зовсім скоро розпочнеться новий навчальний рік в Україні. І ми розповідаємо, які існують пільги для школярів-ВПО.

Власне, основних пільг для внутрішньо переміщених учнів усього дві.

Які є пільги для школярів-ВПО в Україні

Першочергове зарахування

Школярі-ВПО можуть продовжити або розпочати навчання у школі за новим місцем перебування. Вони мають право на пільгу першочергового зарахування, тому що живуть у тому ж мікрорайоні, де розташована школа.

Важливо! Коли писатимете заяву про зарахування вашої дитини до нової школи, вкажіть адресу, де дитина зареєстрована як ВПО, та реквізити довідки. Вона слугуватиме тим документом, який підтверджує місце проживання на території, за якою закріплена школа.

Безоплатне харчування

Внутрішньо переміщені школярі також мають право на безоплатні обіди в закладі освіти. Оскільки фінансують їх із місцевого бюджету, то і у довідці має бути вказаний той населений пункт, у якому ваша дитина відвідуватиме школу.

Важливо! Щоб скористатися цією пільгою, вам потрібно написати заяву про звільнення від плати за харчування, додати до неї ксерокопію довідки та віддати класному керівнику. Перед її написанням поцікавтеся у вчителя, за яким зразком її потрібно складати.

Джерело: ГО «ВПО України»

Можливо, вам також буде цікаво: Які є пільги для студентів ВПО, з ТОТ та зон бойових дій