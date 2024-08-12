Як з ТОТ заїхати на підконтрольну Україні територію і яку допомогу надають громадянам

Аби громадянам з ТОТ заїхати на підконтрольну Україні територію, можна скористатися гуманітарним коридором. З посилання на Мінреінтеграції розповідаємо про це детальніше.

Як громадянам з ТОТ заїхати на підконтрольну Україні територію

Для виїзду з ТОТ на підконтрольну Уряду України територію українці можуть скористатися гуманітарним коридором на Волині.

Донедавна українці з ТОТ поверталися на підконтрольну Уряду України територію через гуманітарний коридор «Колотилівка — Покровка», що на Сумщині. Наразі роботу цього гумкоридору призупинено через ворожі обстріли.

Можливим варіантом виїзду залишається пункт пропуску на білорусько-українському кордоні «Мокрани — Доманове». Ним можуть скористатися всі громадяни України за наявності будь-яких українських документів.

Яку допомогу надають

Після перетину кордону громадян зустрічають представники місцевої влади, соціальних та екстрених служб і волонтери. Останні надають допомогу з пересуванням літнім та маломобільним людям. Крім того, волонтери безкоштовно відвозять людей до Ковеля та, за необхідності, допомагають придбати залізничні квитки до інших регіонів України.

Усім забезпечується можливість залишитися на безкоштовну ночівлю з харчуванням.

Також проводиться реєстрація на отримання грошової допомоги у розмірі 10 800 гривень від міжнародної організації та надається допомога з пошуку безкоштовного тимчасового житла, працевлаштування тощо.

Однією з організацій, що допомагають українцям, які виїжджають із ТОТ, є Helping to Leave. Зв’язатися з представниками ГО можна зателефонувавши до кол-центру +380 (93) 177 6458 або написавши в Telegram-бот @helpingtoleave_bot.

У разі виникнення питань можна зателефонувати на гарячу лінію Мінреінтеграції 15-48 або написати у месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33. Також можна звернутися до профільного фахівця Мінреінтеграції Наталії Ємець за номером: (050) 562-03-13.

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