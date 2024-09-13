Як батькам зняти негатив під час виконання домашніх завдань з дитиною: поради психолога

Як батькам зняти негатив під час виконання домашніх завдань з дитиною під час навчального року, який невідворотно настав, і нікуди від нього не подінешся. Нижче – поради психолога з благодійної організації «Карітас Суми».

Навчання – це великий стрес не тільки для дітей, а й для батьків. Особливо зараз, під час війни, коли у багатьох воно проходить в режимі онлайн.

Саме в цей період є ризик збільшення психологічного навантаження. А це призводить до накопичення негативних емоцій та переживань, в першу чергу у дорослих. І щоб дитина могла спокійно навчатися, то не варто забувати, що спокійними і врівноваженими мають залишатися батьки.

Психолог Кризового центру БФ “Карітас Суми” Юлія Литвинова пропонує добірку вправ на розвантаження, техніки, які допоможуть “зганяти” негатив.

Як батькам зняти негатив під час виконання домашніх завдань з дитиною

Подушка для биття

Якщо ви відчуваєте, що негатив, тривожність та агресія готові “вирватися” назовні – заведіть собі подушку для биття. Це має бути окрема подушка, яка зможе витерпіти ваші негативні емоції. Також можна прокричатися у подушку. Важливо, не використовувати її для сну.

Рвіть папір. Корисно і ефективно рвати паперові листочки.

Дихати і рахувати. Все дуже просто. ви дихаєте і рахуєте до десяти і у зворотньому порядку.

Водні процедури. Корисно піти до ванної, прийняти душ, достатньо навіть просто вмитися холодною водою, також дихати і рахувати паралельно.

Не просто відволічіться, а навантажте себе фізично. Прості присідання та віджимання можуть ефективно зняти агресію, хвилювання, роздратування.

Покричати в лісосмузі, але це не в моменті, а при можливості.

Спробуйте ці прості та дієві вправи і ваші домашні завдання з дитиною, батьківські чати у месенджерах стануть набагато спокійнішими та врівноваженими.

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