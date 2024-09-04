Гроші, обігрівачі, заміна вікон: мешканцям Дніпропетровщини допоможуть підготуватися до зими

Мешканцям Дніпропетровщини допоможуть підготуватися до зими благодійники. Заплановано видачу різноманітної гуманітарної допомоги. Розповідаємо про це детальніше.

Заміна вікон, набори для утеплення, обігрівачі: міжнародні партнери допоможуть мешканцям області підготуватися до зими.

Про це повідомляє Дніпропетровська ОВА.

Заступник очільника регіону Надія Задорожна зустрілась із представниками Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Партнери з УВКБ планують втілити в області декілька проєктів. Вони покликані допомогти підготуватися до зими тим, хто цього потребує.

«Всі ми розуміємо, що зима буде не простою. Особливо для тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. Маємо подбати про них. Співпрацю налагодили з УВКБ ООН. Це вже наші добрі друзі. Зможемо підтримати людей Нікопольщини, мешканців комунальних гуртожитків у громадах, переселенців», – наголосила заступник начальника Дніпропетровської ОВА Надія Задорожна

Мешканцям Дніпропетровщини допоможуть підготуватися до зими

Одна з ініціатив партнерів – матеріали для утеплення. Серед таких – спеціальна клейка стрічка для ущільнення вікон і тепловідбиваючі екрани.

У місцях тимчасового проживання ВПО планують замінювати вікна, видавати обігрівачі. Збираються ставити нові склопакети й у комунальних гуртожитках.

Наразі визначаються з об’єктами і списками тих, хто зможе отримати допомогу.

«Під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді оголосив про додатковий пакет допомоги. 100 млн доларів на підготовку до зими. Тож ми маємо можливість втілювати ще більше проєктів», – зазначила національний радник з питань захисту Представництва УВКБ ООН в Україні Олександра Литвиненко

Крім того, партнери збирають заявки на потреби області у генераторах і зарядних станціях.

Спільно з Мінреінтеграції і Мінсоцполітики організація проводитиме виплату матеріальної допомоги мешканцям прифронтових територій. На родину – 21 тис грн. Гроші можна буде витратити на купівлю твердого палива для підготовки до холодної пори року.

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