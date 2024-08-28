Евакуйовані українці можуть проживати разом з тваринами: як отримати дозвіл

Евакуйовані українці можуть отримати дозвіл на проживання в місцях тимчасового поселення разом із домашніми тваринами. Розповідаємо детальніше про умови.
Про це повідомляє Мінреінтенграції, передають «Новини України – НСН».
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 930 «Деякі питання функціонування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб», є можливість поселення в МТП осіб разом із їхніми домашніми тваринами.
Евакуйовані українці можуть проживати разом з тваринами: що для цього потрібно?
Для цього потрібно отримати попереднє погодження від керівника закладу.
В першу чергу, можливість розміщення тварин визначається залежно від умов і ресурсів конкретного МТП. Для цього ВПО мають подати письмову заяву, де вказати інформацію про домашню тварину.
Після чого керівник МТП ухвалює рішення про можливість проживання з домашніми тваринами, зважаючи на здатність закладу забезпечити належні умови проживання та дотримання санітарних норм.
Тому, якщо ви плануєте евакуюватися разом із домашнім тваринами, рекомендуємо заздалегідь з’ясувати можливість проживань з тваринами в конкретному МТП.
Варто зауважити, що вчасна подача заяви та попереднє погодження допоможуть уникнути непорозумінь і забезпечити спокійний переїзд для вас разом із вашою домашньою твариною.
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