Евакуйовані українці можуть проживати разом з тваринами: як отримати дозвіл

Евакуйовані українці можуть отримати дозвіл на проживання в місцях тимчасового поселення разом із домашніми тваринами. Розповідаємо детальніше про умови.

Про це повідомляє Мінреінтенграції, передають «Новини України – НСН».

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 930 «Деякі питання функціонування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб», є можливість поселення в МТП осіб разом із їхніми домашніми тваринами.

Евакуйовані українці можуть проживати разом з тваринами: що для цього потрібно?

Для цього потрібно отримати попереднє погодження від керівника закладу.

В першу чергу, можливість розміщення тварин визначається залежно від умов і ресурсів конкретного МТП. Для цього ВПО мають подати письмову заяву, де вказати інформацію про домашню тварину.

Після чого керівник МТП ухвалює рішення про можливість проживання з домашніми тваринами, зважаючи на здатність закладу забезпечити належні умови проживання та дотримання санітарних норм.

Тому, якщо ви плануєте евакуюватися разом із домашнім тваринами, рекомендуємо заздалегідь з’ясувати можливість проживань з тваринами в конкретному МТП.

Варто зауважити, що вчасна подача заяви та попереднє погодження допоможуть уникнути непорозумінь і забезпечити спокійний переїзд для вас разом із вашою домашньою твариною.

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