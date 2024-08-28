5
Тег:
CуспільствоВійнаПрирода
5

Евакуйовані українці можуть проживати разом з тваринами: як отримати дозвіл

Автор -
Журналіст
Евакуйовані українці можуть проживати разом з тваринами: як отримати дозвіл

Евакуйовані українці можуть отримати дозвіл на проживання в місцях тимчасового поселення разом із домашніми тваринами. Розповідаємо детальніше про умови.

Про це повідомляє Мінреінтенграції, передають «Новини України – НСН».

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 930 «Деякі питання функціонування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб», є можливість поселення в МТП осіб разом із їхніми домашніми тваринами.

Евакуйовані українці можуть проживати разом з тваринами: що для цього потрібно?

Евакуйовані українці можуть проживати разом з тваринами: як отримати дозвіл

Для цього потрібно отримати попереднє погодження від керівника закладу.

В першу чергу, можливість розміщення тварин визначається залежно від умов і ресурсів конкретного МТП. Для цього ВПО мають подати письмову заяву, де вказати інформацію про домашню тварину.

Після чого керівник МТП ухвалює рішення про можливість проживання з домашніми тваринами, зважаючи на здатність закладу забезпечити належні умови проживання та дотримання санітарних норм.

Тому, якщо ви плануєте евакуюватися разом із домашнім тваринами, рекомендуємо заздалегідь з’ясувати можливість проживань з тваринами в конкретному МТП.

Варто зауважити, що вчасна подача заяви та попереднє погодження допоможуть уникнути непорозумінь і забезпечити спокійний переїзд для вас разом із вашою домашньою твариною.

Можливо, вам також буде цікаво: Житло для ВПО на Дніпропетровщині: місць для переселенців стане більше

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

Схожі публікації

Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×