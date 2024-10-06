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Як отримати допомогу у Львівській області – де подати заявку

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Як отримати допомогу у Львівській області – де подати заявку

Допомогу у Львівській області надають різні благодійні організації, адже у регіоні дуже багато ВПО. Також допомогу, за підтримки партнерів, надає Координаційний центр Львівської обласної військової адміністрації. Як отримати допомогу у Львівській області? Розповідаємо про це.

Кому надають допомогу у Львівській області

Різнопланову підтримку обіцяють не тільки ВПО.

Допомогу можуть отримати:

  • родини військовослужбовців,
  • ветерани,
  • ВПО,
  • діти та підлітки,
  • люди старшого віку,
  • особи із залежностями,
  • люди з інвалідністю.

Яку допомогу надає Координаційний центр ЛОВА

Як отримати допомогу у Львівській області – де подати заявку

У громадах Львівщини, де проживає людина, вона може отримати такі види допомоги:

  • юридичну,
  • психологічну,
  • медичну,
  • гуманітарну.

Також волонтерами здійснюється зустріч евакуйованих ВПО на Львівському залізничному вокзалі. Забезпечується супровід людей старшого віку, людей з інвалідністю.

Як отримати допомогу у Львівській області

Якщо вам потрібна допомога, заповніть форму: https://forms.gle/HUjxTNvY7JBFnmfP9

Менеджер кожного району КЦ аналізує анкету потреби людей свого району і інформує про можливі види допомоги кожного, хто заповнив анкету.

Контакти і адреси

Гаряча лінія Львівщини:

  • 1684 (для абонентів, які знаходяться у Львівській області)
  • 032 2596031 (для абонентів, які знаходяться в інших областях України)
  • Гаряча лінія Волонтерської спільноти Громадська організація «Птаха України», яка займається обробкою анкет: +380 68 003 4014

Адреси і телефони регіональних Офісів

  • Офіс допомоги Львівський район – тел: 067-471-00-83 Городок: вул. Майдан Гайдамаків, 6; Кам’янка-Бузька  вул. Незалежності, 27; Перемишляни  вул. Ковча, 4
  • Офіс допомоги Стрийський район – тел: 067-471-01-56  вул. Героїв Небесної Сотні, 1
  • Офіс допомоги Дрогобицький район – тел: 067-471-02-45  вул. 22 Січня, 28
  • Офіс допомоги Самбірський район – тел: 067-471-02-98  вул. Мазепи, 8
  • Офіс допомоги Золочівський район – тел: 067-471-03-29  вул. Пачовського, 7
  • Офіс допомоги Червоноградський район – тел: 067-471-03-34, вул. Шевченка, 15
  • Офіс допомоги Яворівський район – тел: 067-471-03-44, Яворів – вул. Шашкевича, 1а , Новояворівськ – вул. Шевченка, 1, Новояворівськ: тел:  067-471-06-30.

Карта центрів психосоціальної допомоги – https://loda.gov.ua/project/57381

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Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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