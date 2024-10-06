Як отримати допомогу у Львівській області – де подати заявку

Допомогу у Львівській області надають різні благодійні організації, адже у регіоні дуже багато ВПО. Також допомогу, за підтримки партнерів, надає Координаційний центр Львівської обласної військової адміністрації. Як отримати допомогу у Львівській області? Розповідаємо про це.

Кому надають допомогу у Львівській області

Різнопланову підтримку обіцяють не тільки ВПО.

Допомогу можуть отримати:

родини військовослужбовців,

ветерани,

ВПО,

діти та підлітки,

люди старшого віку,

особи із залежностями,

люди з інвалідністю.

Яку допомогу надає Координаційний центр ЛОВА

У громадах Львівщини, де проживає людина, вона може отримати такі види допомоги:

юридичну,

психологічну,

медичну,

гуманітарну.

Також волонтерами здійснюється зустріч евакуйованих ВПО на Львівському залізничному вокзалі. Забезпечується супровід людей старшого віку, людей з інвалідністю.

Як отримати допомогу у Львівській області

Якщо вам потрібна допомога, заповніть форму: https://forms.gle/HUjxTNvY7JBFnmfP9

Менеджер кожного району КЦ аналізує анкету потреби людей свого району і інформує про можливі види допомоги кожного, хто заповнив анкету.

Контакти і адреси

Гаряча лінія Львівщини:

1684 (для абонентів, які знаходяться у Львівській області)

032 2596031 (для абонентів, які знаходяться в інших областях України)

Гаряча лінія Волонтерської спільноти Громадська організація «Птаха України», яка займається обробкою анкет: +380 68 003 4014

Адреси і телефони регіональних Офісів

Офіс допомоги Львівський район – тел: 067-471-00-83 Городок: вул. Майдан Гайдамаків, 6; Кам’янка-Бузька вул. Незалежності, 27; Перемишляни вул. Ковча, 4

Офіс допомоги Стрийський район – тел: 067-471-01-56 вул. Героїв Небесної Сотні, 1

Офіс допомоги Дрогобицький район – тел: 067-471-02-45 вул. 22 Січня, 28

Офіс допомоги Самбірський район – тел: 067-471-02-98 вул. Мазепи, 8

Офіс допомоги Золочівський район – тел: 067-471-03-29 вул. Пачовського, 7

Офіс допомоги Червоноградський район – тел: 067-471-03-34, вул. Шевченка, 15

Офіс допомоги Яворівський район – тел: 067-471-03-44, Яворів – вул. Шашкевича, 1а , Новояворівськ – вул. Шевченка, 1, Новояворівськ: тел: 067-471-06-30.

Карта центрів психосоціальної допомоги – https://loda.gov.ua/project/57381

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