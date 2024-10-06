Як отримати допомогу у Львівській області – де подати заявку

Допомогу у Львівській області надають різні благодійні організації, адже у регіоні дуже багато ВПО. Також допомогу, за підтримки партнерів, надає Координаційний центр Львівської обласної військової адміністрації. Як отримати допомогу у Львівській області? Розповідаємо про це.
Кому надають допомогу у Львівській області
Різнопланову підтримку обіцяють не тільки ВПО.
Допомогу можуть отримати:
- родини військовослужбовців,
- ветерани,
- ВПО,
- діти та підлітки,
- люди старшого віку,
- особи із залежностями,
- люди з інвалідністю.
Яку допомогу надає Координаційний центр ЛОВА
У громадах Львівщини, де проживає людина, вона може отримати такі види допомоги:
- юридичну,
- психологічну,
- медичну,
- гуманітарну.
Також волонтерами здійснюється зустріч евакуйованих ВПО на Львівському залізничному вокзалі. Забезпечується супровід людей старшого віку, людей з інвалідністю.
Як отримати допомогу у Львівській області
Якщо вам потрібна допомога, заповніть форму: https://forms.gle/HUjxTNvY7JBFnmfP9
Менеджер кожного району КЦ аналізує анкету потреби людей свого району і інформує про можливі види допомоги кожного, хто заповнив анкету.
Контакти і адреси
Гаряча лінія Львівщини:
- 1684 (для абонентів, які знаходяться у Львівській області)
- 032 2596031 (для абонентів, які знаходяться в інших областях України)
- Гаряча лінія Волонтерської спільноти Громадська організація «Птаха України», яка займається обробкою анкет: +380 68 003 4014
Адреси і телефони регіональних Офісів
- Офіс допомоги Львівський район – тел: 067-471-00-83 Городок: вул. Майдан Гайдамаків, 6; Кам’янка-Бузька вул. Незалежності, 27; Перемишляни вул. Ковча, 4
- Офіс допомоги Стрийський район – тел: 067-471-01-56 вул. Героїв Небесної Сотні, 1
- Офіс допомоги Дрогобицький район – тел: 067-471-02-45 вул. 22 Січня, 28
- Офіс допомоги Самбірський район – тел: 067-471-02-98 вул. Мазепи, 8
- Офіс допомоги Золочівський район – тел: 067-471-03-29 вул. Пачовського, 7
- Офіс допомоги Червоноградський район – тел: 067-471-03-34, вул. Шевченка, 15
- Офіс допомоги Яворівський район – тел: 067-471-03-44, Яворів – вул. Шашкевича, 1а , Новояворівськ – вул. Шевченка, 1, Новояворівськ: тел: 067-471-06-30.
Карта центрів психосоціальної допомоги – https://loda.gov.ua/project/57381
Можливо, вам також буде цікаво: Грошова допомога людям з інвалідністю — які суми виплат у 2024 році