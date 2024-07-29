Допомога ВПО в Ужгороді: відкрито реєстрацію для родин з дітьми до 1 року

Допомога ВПО в Ужгороді надаватиметься родинам з маленькими дітьми. Відкрито реєстрацію. Розповідаємо про це детальніше.

Допомога розрахована на дітей до 1-го року.

Видача буде здійснюватися Гуманітарним центром «Совине гніздо» у співпраці з Partnerschaft Deutschland-Ukraine/Moldova e.V.

Допомога ВПО в Ужгороді: що видаватимуть, які умови і як отримати

Що видаватимуть

До отримання в наявності:

підгузки розмір 1, 2, 3

дитяче харчування (видається по наявності)

дитячий одяг (у вільному доступі).

Увага! Умови видачі змінено

Як зареєструватися

Правила реєстрації:

Отримати даний вид допомоги в Центрі гуманітарної допомоги «Совине Гніздо» можуть внутрішньо переміщені особи, зареєстровані у м. Ужгород, у яких є діти віком до 1-го року.

Для отримання допомогив Вам потрібно буде пройти реєстрацію у гугл формі уважно відповівши на всі запитання.

Анкети, що будуть з неповною інформацією прийматися в обробку не будуть! НЕ ПОСПІШАЙТЕ!

Анкети заповнені на дітей старших за 1 рік (12 місяців) прийматися в обробку не будуть!

Анкети заповнені російською мовою прийматися в обробку не будуть!

На кожну дитину віком до 1-го року анкету заповнюйте окремо

Уважно заповнюйте електронну адресу!

ПІБ вказується повністю: Іваненко Іван Іванович.

Адреси звідки прибули/де проживаєте наразі заповнюються ПОВНІСТЮ згідно інформації в довідки ВПО (область/район/населений пункт/вулиця/будинок/квартира.)

Після успішної реєстрації очікуйте листа на електронну пошту, вказану в анкеті, з вказанням дати та часу отримання допомоги.

Враховуйте при реєстрації, що допомога видається тільки особисто до рук зареєстрованої особи (матері або батька)!

Для отримання наборів при собі необхідно мати:

Паспорт Громадянина України

ІПН (ідентифікаційний код)

Довідка ВПО

свідоцтво про народження дитини

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