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Допомога ВПО в Ужгороді: відкрито реєстрацію для родин з дітьми до 1 року

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Журналіст
Допомога ВПО в Ужгороді: відкрито реєстрацію для родин з дітьми до 1 року

Допомога ВПО в Ужгороді надаватиметься родинам з маленькими дітьми. Відкрито реєстрацію. Розповідаємо про це детальніше.

Допомога розрахована на дітей до 1-го року.

Видача буде здійснюватися Гуманітарним центром «Совине гніздо» у співпраці з Partnerschaft Deutschland-Ukraine/Moldova e.V.

Допомога ВПО в Ужгороді: що видаватимуть, які умови і як отримати

Допомога ВПО в Ужгороді: відкрито реєстрацію для родин з дітьми до 1 року

Що видаватимуть

До отримання в наявності:

  • підгузки розмір 1, 2, 3
  • дитяче харчування (видається по наявності)
  • дитячий одяг (у вільному доступі).
Увага! Умови видачі змінено

 

Як зареєструватися

Правила реєстрації:

Отримати даний вид допомоги в Центрі гуманітарної допомоги «Совине Гніздо» можуть внутрішньо переміщені особи, зареєстровані у м. Ужгород, у яких є діти віком до 1-го року.

Для отримання допомогив Вам потрібно буде пройти реєстрацію у гугл формі уважно відповівши на всі запитання.

  • Анкети, що будуть з неповною інформацією прийматися в обробку не будуть! НЕ ПОСПІШАЙТЕ!
  • Анкети заповнені на дітей старших за 1 рік (12 місяців) прийматися в обробку не будуть!
  • Анкети заповнені російською мовою прийматися в обробку не будуть!
  • На кожну дитину віком до 1-го року анкету заповнюйте окремо
  • Уважно заповнюйте електронну адресу!
  • ПІБ вказується повністю: Іваненко Іван Іванович.
  • Адреси звідки прибули/де проживаєте наразі заповнюються ПОВНІСТЮ згідно інформації в довідки ВПО (область/район/населений пункт/вулиця/будинок/квартира.)

Після успішної реєстрації очікуйте листа на електронну пошту, вказану в анкеті, з вказанням дати та часу отримання допомоги.

Враховуйте при реєстрації, що допомога видається тільки особисто до рук зареєстрованої особи (матері або батька)!

 

Для отримання наборів при собі необхідно мати:

  • Паспорт Громадянина України
  • ІПН (ідентифікаційний код)
  • Довідка ВПО
  • свідоцтво про народження дитини

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Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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