Допомога ВПО в Ужгороді: відкрито реєстрацію для родин з дітьми до 1 року

Допомога ВПО в Ужгороді надаватиметься родинам з маленькими дітьми. Відкрито реєстрацію. Розповідаємо про це детальніше.
Допомога розрахована на дітей до 1-го року.
Видача буде здійснюватися Гуманітарним центром «Совине гніздо» у співпраці з Partnerschaft Deutschland-Ukraine/Moldova e.V.
Допомога ВПО в Ужгороді: що видаватимуть, які умови і як отримати
Що видаватимуть
До отримання в наявності:
- підгузки розмір 1, 2, 3
- дитяче харчування (видається по наявності)
- дитячий одяг (у вільному доступі).
Як зареєструватися
Правила реєстрації:
Отримати даний вид допомоги в Центрі гуманітарної допомоги «Совине Гніздо» можуть внутрішньо переміщені особи, зареєстровані у м. Ужгород, у яких є діти віком до 1-го року.
Для отримання допомогив Вам потрібно буде пройти реєстрацію у гугл формі уважно відповівши на всі запитання.
- Анкети, що будуть з неповною інформацією прийматися в обробку не будуть! НЕ ПОСПІШАЙТЕ!
- Анкети заповнені на дітей старших за 1 рік (12 місяців) прийматися в обробку не будуть!
- Анкети заповнені російською мовою прийматися в обробку не будуть!
- На кожну дитину віком до 1-го року анкету заповнюйте окремо
- Уважно заповнюйте електронну адресу!
- ПІБ вказується повністю: Іваненко Іван Іванович.
- Адреси звідки прибули/де проживаєте наразі заповнюються ПОВНІСТЮ згідно інформації в довідки ВПО (область/район/населений пункт/вулиця/будинок/квартира.)
Після успішної реєстрації очікуйте листа на електронну пошту, вказану в анкеті, з вказанням дати та часу отримання допомоги.
Для отримання наборів при собі необхідно мати:
- Паспорт Громадянина України
- ІПН (ідентифікаційний код)
- Довідка ВПО
- свідоцтво про народження дитини
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