Допомога в Ужгороді: сьогодні видадуть дитячі набори – відкрито реєстрацію

Допомога в Ужгороді у вигляді дитячих наборів надається місцевим Центром допомоги постраждалим внаслідок війни. Сьогодні тут видадуть дитячі набори. Ще відкрито реєстрацію. Розповідаємо про це детальніше.
Допомога в Ужгороді: кому сьогодні видадуть дитячі набори
Набори передбачені для дітей віком 6-12 років.
Отримати зможуть ті, хто ще не отримував допомогу у даному центрі з початку року.
Приймаються заявки від даних категорій:
- родини військовослужбовців;
- одинокі мама або одинокий тато;
- багатодітні родини.
Видається один набір на родину.
Як отримати дитячі набори в Ужгороді
Видача наборів відбудеться 29.08.2024 р. З 14:00 до 16:00.
Кількість обмежена.
Зареєструватися можна ТУТ: https://forms.gle/eTeSUkUAatJKPKt8A
Реєструйтесь, будь ласка, уважно та відповідально. Якщо розумієте, що не вийде підійти у відповідний час, не займайте чиєсь місце у формі реєстрації. Адресу проживання пишіть повністю: місто, вулиця, номер, будинку, номер квартири. Анкети, які будуть заповнені некоректно, розглядатись не будуть, – пояснюють благодійники
При собі під час отримання необхідно мати:
- документ, який засвідчує особу;
- документ, який підтверджує один зі статусів.
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