Допомога в Ужгороді: сьогодні видадуть дитячі набори – відкрито реєстрацію

Допомога в Ужгороді у вигляді дитячих наборів надається місцевим Центром допомоги постраждалим внаслідок війни . Сьогодні тут видадуть дитячі набори. Ще відкрито реєстрацію. Розповідаємо про це детальніше.

Допомога в Ужгороді: кому сьогодні видадуть дитячі набори

Набори передбачені для дітей віком 6-12 років.

Отримати зможуть ті, хто ще не отримував допомогу у даному центрі з початку року.

Приймаються заявки від даних категорій:

родини військовослужбовців;

одинокі мама або одинокий тато;

багатодітні родини.

Увага! Набори видаватимуть, як ВПО, так і місцевим родинам.

Видається один набір на родину.

Як отримати дитячі набори в Ужгороді

Видача наборів відбудеться 29.08.2024 р. З 14:00 до 16:00.

Кількість обмежена.

Зареєструватися можна ТУТ: https://forms.gle/eTeSUkUAatJKPKt8A

Реєструйтесь, будь ласка, уважно та відповідально. Якщо розумієте, що не вийде підійти у відповідний час, не займайте чиєсь місце у формі реєстрації. Адресу проживання пишіть повністю: місто, вулиця, номер, будинку, номер квартири. Анкети, які будуть заповнені некоректно, розглядатись не будуть, – пояснюють благодійники

При собі під час отримання необхідно мати:

документ, який засвідчує особу;

документ, який підтверджує один зі статусів.

Можливо, вам також буде цікаво: Допомога ВПО в Ужгороді: відкрито реєстрацію для родин з дітьми до 1 року