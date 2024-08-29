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Допомога в Ужгороді: сьогодні видадуть дитячі набори – відкрито реєстрацію

Автор -
Журналіст
Допомога в Ужгороді: сьогодні видадуть дитячі набори – відкрито реєстрацію

Допомога в Ужгороді у вигляді дитячих наборів надається місцевим Центром допомоги постраждалим внаслідок війни. Сьогодні тут видадуть дитячі набори. Ще відкрито реєстрацію. Розповідаємо про це детальніше.

Допомога в Ужгороді: кому сьогодні видадуть дитячі набори

Набори передбачені для дітей віком 6-12 років.

Отримати зможуть ті, хто ще не отримував допомогу у даному центрі з початку року.

Приймаються заявки від даних категорій:

  • родини військовослужбовців;
  • одинокі мама або одинокий тато;
  • багатодітні родини.
Увага! Набори видаватимуть, як ВПО, так і місцевим родинам.

 

Видається один набір на родину.

Як отримати дитячі набори в Ужгороді

Видача наборів відбудеться 29.08.2024 р. З 14:00 до 16:00.

Кількість обмежена.

Зареєструватися можна ТУТ: https://forms.gle/eTeSUkUAatJKPKt8A

Реєструйтесь, будь ласка, уважно та відповідально. Якщо розумієте, що не вийде підійти у відповідний час, не займайте чиєсь місце у формі реєстрації. Адресу проживання пишіть повністю: місто, вулиця, номер, будинку, номер квартири. Анкети, які будуть заповнені некоректно, розглядатись не будуть, – пояснюють благодійники

При собі під час отримання необхідно мати:

  • документ, який засвідчує особу;
  • документ, який підтверджує один зі статусів.

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Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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