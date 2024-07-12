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Допомога у Запоріжжі для захисників та членів їх родин: перелік послуг

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Допомога у Запоріжжі для захисників та членів їх родин: перелік послуг

Допомога у Запоріжжі для захисників та членів їх родин надається, зокрема, в Реабілітаційному просторі ветеранів українського війська «Блокпост», що діє в Запоріжжі. Усі послуги тут безкоштовні. Розповідаємо про це детальніше.

Інформацію надав міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

Орлов зазначив, що мета команди — допомогти як самим Ветеранам і Ветеранкам, котрі встали на захист гідності та свободи України ще з 2014 року і продовжують боронити нашу землю нині, так і їхнім сім’ям реінтегруватися до нових реалій життя.

Допомога у Запоріжжі для захисників та членів їх родин: перелік послуг

«Психологічна лагуна»: 

  • підтримка;
  • «перезавантаження» на мирне життя;
  • стабілізація емоційного стану;
  • гармонізація родинних стосунків;
  • психологічна підтримка молодих батьків тощо.

Business-school:

  • ведення або започаткування бізнесу;
  • профорієнтація;
  • перекваліфікація;
  • рекрутинг;
  • навчання новим професіям.

Юридичні консультації та правова допомога з питань:

  • звільнення з лав ЗСУ;
  • розірвання контракту з ЗСУ;
  • отримання статусу та посвідчення «Учасник бойових дій»;
  • грошового забезпечення, премій, одноразової грошової допомоги;
  • пільг і компенсацій;
  • соціальних гарантій для ветеранів (УБД) і членів їхніх родин

Дитячий дошкільний простір “АЛЯРМИК” 

  • територія для дітей з родин Захисників і Захисниць

(зареєструвати малечу можна тут: https://forms.gle/y9NdyEAGb7ydHL1W8 )

Підлітковий хаб «МИСТЕЦЬКА ЗБРОЯ УКРАЇНИ»

  • арттерапевтична територія для підлітків

(зареєструвати дитину можна тут: https://forms.gle/XkPgZjWaZx4DtH8H6 )

Спортивна реабілітація

  • допомога реабілітологів у фізичному відновленні;
  • тренажерна зала.

Усі послуги — безоплатні.

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Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.
  • Грошові виплати;
  • Харчові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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