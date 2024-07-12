Допомога у Запоріжжі для захисників та членів їх родин надається, зокрема, в Реабілітаційному просторі ветеранів українського війська «Блокпост», що діє в Запоріжжі. Усі послуги тут безкоштовні. Розповідаємо про це детальніше.
Інформацію надав міський голова Енергодара Дмитро Орлов.
Орлов зазначив, що мета команди — допомогти як самим Ветеранам і Ветеранкам, котрі встали на захист гідності та свободи України ще з 2014 року і продовжують боронити нашу землю нині, так і їхнім сім’ям реінтегруватися до нових реалій життя.
Допомога у Запоріжжі для захисників та членів їх родин: перелік послуг
«Психологічна лагуна»:
- підтримка;
- «перезавантаження» на мирне життя;
- стабілізація емоційного стану;
- гармонізація родинних стосунків;
- психологічна підтримка молодих батьків тощо.
Business-school:
- ведення або започаткування бізнесу;
- профорієнтація;
- перекваліфікація;
- рекрутинг;
- навчання новим професіям.
Юридичні консультації та правова допомога з питань:
- звільнення з лав ЗСУ;
- розірвання контракту з ЗСУ;
- отримання статусу та посвідчення «Учасник бойових дій»;
- грошового забезпечення, премій, одноразової грошової допомоги;
- пільг і компенсацій;
- соціальних гарантій для ветеранів (УБД) і членів їхніх родин
Дитячий дошкільний простір “АЛЯРМИК”
- територія для дітей з родин Захисників і Захисниць
(зареєструвати малечу можна тут: https://forms.gle/y9NdyEAGb7ydHL1W8 )
Підлітковий хаб «МИСТЕЦЬКА ЗБРОЯ УКРАЇНИ»
- арттерапевтична територія для підлітків
(зареєструвати дитину можна тут: https://forms.gle/XkPgZjWaZx4DtH8H6 )
Спортивна реабілітація
- допомога реабілітологів у фізичному відновленні;
- тренажерна зала.
Усі послуги — безоплатні.
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Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.
- Грошові виплати;
- Харчові набори;
- Одяг від благодійників;
- предмети побуту від фондів;
- тощо.
Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.