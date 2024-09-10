В Україні запускають експериментальний проєкт надання послуги раннього втручання. Розповідаємо про це детальніше.

Інформацію надали у Мінсоцполітики.

Тут зазначають, що перші роки життя дитини є визначальними для її подальшого розвитку і суттєво впливають на майбутнє. При цьому вирішальним ресурсом в розвитку маленької дитини є її сім’я. Разом з тим, коли в сім’ї народжується дитина з порушеннями розвитку, її батьки самі потребують значної підтримки у подоланні викликів, що виникли в їх житті.

Згідно із статистикою, у 2023 році в Україні народилось близько 34 тисяч дітей із вродженими порушеннями розвитку та складними станами, що виникають у перинатальному періоді.

Допомога дітям з порушенням розвитку: в Україні запускають експериментальний проєкт

Щоб підтримати батьків, чиї діти народилися зі складними станами, Міністерство соціальної політики України пропонує послугу раннього втручання. Це послуга, яка поєднує медичну, освітню та соціальну складові, а тому вимагає координації зусиль та дій фахівців різних професій, які об’єднуючись у мультидисциплінарну команду раннього втручання, надають цю послугу.

Наразі в Україні функціонують 47 команд раннього втручання в 16 регіонах. Чисельність отримувачів послуги раннього втручання у 2023 році становила понад 2,9 тис. сімей з дітьми (181 родина – внутрішньо переміщена).

Щоб повноцінно запустити відповідну послугу, Мінсоцполітики започатковує експериментальний проєкт із запровадження договірної форми надання послуги раннього втручання, яким визначатимуться:

організаційна модель надання послуги;

специфікація послуги;

механізм фінансування послуги

завдання кожного члена команди раннього втручання;

вимоги до надавачів цієї послуги.

Раннє втручання максимально збільшує шанси дітей на реалізацію власного потенціалу, дає змогу максимально ефективно використовувати потенціал сім’ї, підсилювати та нарощувати самозарадність батьків, – кажуть у Мінсоцполітики

У 2023 році підготовлено 16 команд раннього втручання (65 спеціалістів і фахівців) з 12 регіонів України. У 2024 році проводиться навчання ще для 36 команд (161 фахівець та спеціаліст) з 11 регіонів України, яке має завершитись у жовтні.

Найбільше команд раннього втручання функціонує в установах соціальної сфери – 56%, в сфері охорони здоров’я – 19,5%, в сфері освіти – 17%, в громадських організаціях – 7,5%.

Проєкт Мінсоцполітики впроваджується у межах Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні. Національна стратегія реалізується за ініціативи Першої Леді України Олени Зеленської.

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