Як з Донеччини безкоштовно евакуюватися до Чернівецької області і отримати безоплатне житло

Громадяни можуть з Донеччини безкоштовно евакуюватися до Чернівецької області і отримати безоплатне житло. Наприкінці вересня саме в даний регіон заходу України курсуватимуть евакуаційні потяги. Розповідаємо про це детальніше.
Як з Донеччини безкоштовно евакуюватися до Чернівецької області
Евакуація до Чернівецької області здійснюватиметься спеціальним поїздом 1 раз на 4 дні. Зокрема, цього місяця заплановано 2 евакуаційні рейси: 24 і 28 вересня.
Щоб безкоштовно виїхати до безпечного регіону, необхідно:
- Залишити заявку за телефонами: 0 800 500 121, (073) 050-01-21 (WhatsApp, Telegram, Viber, Signal).
- Дістатися до місця збору у вашому населеному пункті, звідки буде безкоштовний підвіз до евакуаційного поїзда.
Після прибуття громадяни зможуть безкоштовно оселитися у Чернівецькій області.
Для запису на евакуацію тяжкохворих і людей з інвалідністю діють номери: 0 800 332 614, (099) 710-48-72, (099) 311-53-14, (096) 108-60-48.
Про бажання виїхати також можна повідомити на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції за номером 1548. Для повідомлень через месенджери WhatsApp/Telegram/Viber діє номер: (096) 078-84-33.
Докладніше — в інфографіці нижче.
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