Для підтримки ВПО у Вінниці відкрився новий хаб: яку допомогу можна отримати

Для підтримки ВПО у Вінниці та Вінницькій області відкрився новий хаб. Розповідаємо, яку допомогу можна тут отримати.
Запрацював хаб ГО «ВПО України» Вінничина. Його двері вже відчинені для відвідувачів. Адміністратори вже сьогодні готові надавати допомогу.
Яку підтримку ВПО у Вінниці можуть отримати у новому хабі
- Консультації щодо реєстрації ВПО, соціальних виплат та послуг
- Безкоштовна видача окулярів (в наявності лише діоптрії +1.0)
- Видача дитячої суміші Humana #1 та #3
- Працює соціальний гардероб
- Консультація юриста
- Консультація психолога
Якщо ви ще не зареєстровані у нас, чекаємо вас з оригіналами документів: паспорт, довідка ВПО та пільговий документ при наявності, – йдеться у повідомленні
Де знаходиться хаб для ВПО у Вінниці
Адреса: м. Вінниця, вул. Грушевського 2, каб.112
- Час роботи: 9:00-17:00
- Консультація юриста та психолога з 9:30 – 11:00.
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