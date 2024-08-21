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Для підтримки ВПО у Вінниці відкрився новий хаб: яку допомогу можна отримати

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Для підтримки ВПО у Вінниці відкрився новий хаб: яку допомогу можна отримати

Для підтримки ВПО у Вінниці та Вінницькій області відкрився новий хаб. Розповідаємо, яку допомогу можна тут отримати.

Запрацював хаб ГО «ВПО України» Вінничина. Його двері вже відчинені для відвідувачів. Адміністратори вже сьогодні готові надавати допомогу.

Яку підтримку ВПО у Вінниці можуть отримати у новому хабі

  • Консультації щодо реєстрації ВПО, соціальних виплат та послуг
  • Безкоштовна видача окулярів (в наявності лише діоптрії +1.0)
  • Видача дитячої суміші Humana #1 та #3
  • Працює соціальний гардероб
  • Консультація юриста
  • Консультація психолога

Якщо ви ще не зареєстровані у нас, чекаємо вас з оригіналами документів: паспорт, довідка ВПО та пільговий документ при наявності, – йдеться у повідомленні

Де знаходиться хаб для ВПО у Вінниці

Консультація юриста та психолога з 9:30 – 11:00

Адреса: м. Вінниця, вул. Грушевського 2, каб.112

  • Час роботи: 9:00-17:00
  • Консультація юриста та психолога з 9:30 – 11:00.

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Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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