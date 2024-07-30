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Мешканці прифронтових територій зможуть безкоштовно заготовляти дрова

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Мешканці прифронтових територій зможуть безкоштовно заготовляти дрова

Мешканці прифронтових територій зможуть безкоштовно заготовляти паливну деревину для побутових потреб.

Про це повідомили у Мінреінтеграції, передають «Новини України – НСН»

Зазначається, що відповідне рішення сьогодні ухвалив Уряд. Мешканці територій, де ведуться/велися бойові дії, зможуть безкоштовно заготовляти паливну деревину для побутових потреб.

Мешканці прифронтових територій зможуть безкоштовно заготовляти дрова: умови

Увага! Йдеться про порубкові рештки, які залишаються після вирубки.

 

Заготівлю можна буде здійснювати за умови, що перебування на відповідних лісових ділянках буде безпечним.

Інформування населення про можливість самостійної лісозаготівлі проводитимуть місцеві військові адміністрації (органи місцевого самоврядування).

Ця норма діятиме під час дії правового режиму воєнного стану і протягом 6 місяців із дня його припинення або скасування.

Відповідний акт було розроблено Мінекології на виконання доручення Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля за результатами робочої поїздки до Донецької області. А також на виконання протокольного доручення наради з гуманітарного реагування в Харківській області, яка проходила під головуванням Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук.

Скрін повідомлення Мінреінтеграції

Скрін повідомлення Мінреінтеграції

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Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

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